İstanbul serbest piyasada dolar 46,4970 liradan, avro 52,8940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,4950 liradan alınan dolar, 46,4970 liradan satılıyor. 52,8920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,8940 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,4790 lira, avronun satış fiyatı ise 52,9600 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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