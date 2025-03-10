İstanbul serbest piyasada dolar 36,5280 liradan, avro 39,5700 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 36,5260 liradan alınan dolar, 36,5280 liradan satılıyor. 39,5680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 39,5700 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 36,4480 lira, avronun satış fiyatı ise 39,5810 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?