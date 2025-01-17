İstanbul serbest piyasada dolar 35,5380 liradan, avro 36,5800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,5360 liradan alınan dolar, 35,5380 liradan satılıyor. 36,5780 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,5800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,4380 lira, avronun satış fiyatı ise 36,5280 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artıyor - Son Dakika
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