Helal ekosistemini küresel ölçekte bir araya getiren 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli helal organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin üçüncü gününde, "Helal İlaç ve Kozmetik" ve "Helal Finans ve Ekonomi" oturumları düzenlenecek.

Öğle arasından sonra ise sektörel oturumlar kapsamında "Sürdürülebilir Helal Büyümeyi Desteklemek: İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Atık Azaltma" ve "İlkelerden Uygulamaya: Sorumlu Helal Endüstrisi Gelişimini İlerletmek" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Fuar, çeşitli oturumların ardından 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.