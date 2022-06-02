Mayıs ayında en çok pamuklu kumaş fiyatı arttı - Son Dakika
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Mayıs ayında en çok pamuklu kumaş fiyatı arttı

02.06.2022 13:05
Mayıs ayında en çok pamuklu kumaş fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte mayısta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 47,54 ile pamuklu kumaş, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 59,48 ile sivri biber olduğu bildirildi.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), kentte mayısta önceki aya göre fiyatı en çok artan ürünün yüzde 47,54 ile pamuklu kumaş, fiyatı en fazla azalan ürünün ise yüzde 59,48 ile sivri biber olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 133'ünün perakende fiyatı artarken, 21 ürünün fiyatı düştü, 88 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mayıs ayında giyim harcamaları grubu kumaşlar alt grubunda yer alan pamuklu kumaş fiyatı yüzde 47,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 46,76 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 40 ile perde, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 38,31 ile keten kumaş olurken gıda harcamalarından yüzde 25,22 ile çay, ulaştırma ve haberleşme harcamalarından yüzde 22,96 ile benzin ve gıda harcamalarından yüzde 22,90 ile muz oldu.

Sivri biber fiyatı yüzde 59,48 ucuzladı

Gıda harcamaları grubunda yer alan sivri biber fiyatı yüzde 59,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubunda yüzde 46,25 ile salatalık, yüzde 42,65 ile patlıcan, yüzde düşüş 36,03 ile kabak, yüzde 34,64 ile kıvırcık salata ve yüzde 32,40 ile taze fasulye oldu.

Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

2022 MAYIS

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Limon 46,76
Muz 22,90
Portakal13,14
Elma8,66
Patates5,80
Sivri Biber-59,48
Salatalık-46,25
Patlıcan-42,65
Kabak-36,03
Kıvırcık Salata-34,64
Taze Fasulye-32,4
Yeşil Soğan-32,17
Çilek-24,92
Maydanoz-24,72
Bezelye-16,78

İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Pamuklu Kumaş47,54
Perde40,00
Keten kumaş38,31
Çay25,22
Benzin22,96
Otel Oda Konaklama Ücreti21,36
Okul Yardımcı Kitapları19,87
Dışarıda Yenen Yemek 18,47
Müze Giriş Ücreti18,18
Yoğurt17,12
Yatak Odası Takımı16,19
Toz Şeker 16,11

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs ayında en çok pamuklu kumaş fiyatı arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mayıs ayında en çok pamuklu kumaş fiyatı arttı - Son Dakika
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