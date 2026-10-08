İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,2150, avro 55,2590 liradan satılıyor

İstanbul'da serbest piyasada dolar 49,2150, avro 55,2590 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro ise 55,2590 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 49,2130 lira, satışı 49,2150 lira; avronun alışı 55,2570 lira, satışı 55,2590 lira olurken dün satışta dolar 49,1980, avro 55,0340 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,2150 liradan, avro 55,2590 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,2130 liradan alınan dolar, 49,2150 liradan satılıyor. 55,2570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,2590 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,1980 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0340 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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