Salgın, yarının iklimsel sorunu olabilir

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Bülent Güneş, "Tarihsel süreçte ve günümüzde kentleşme olgusu, yaşanan pandeminin en önemli nedenlerinden oldu, bugün yaşanan pandemi de gelecekte iklimsel sorunlar olarak karşımıza çıkacak." ifadelerini kullandı.

İGÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Bülent Güneş, Kovid-19 salgının gelecekteki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinin dayattığı zorunlu karantinalar, kısıtlamalar ve tedavi süreçlerinin mekansal kullanım alanlarını farklılaştırdığını belirten Güneş, tarihsel süreçte ve günümüzde kentleşme olgusunun, yaşanan salgının en önemli nedenlerinden olduğunu ve bugün yaşanan salgının gelecekte iklimsel sorunlar olarak karşımıza çıkacağını aktardı.

Koronavirüs salgını ile birlikte tüketim odaklı tüm alanlarda farklılaşma ve değişim başladığını, bu alanlardan birinin de mimari tasarımlar olduğunu ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Ev tercihinde bahçe, balkon veya teras olan evlere yönelenlerin sayısı bir hayli artı. Kentsel gelişmeler, pandemiyi önleyecek yaklaşımlar üretmeli. Nüfus artıkça bulaşıcı katsayısı da artıyor. Bunun yanı sıra yaygınlaşan küresel ekonomi ve ulaşım ağları, halk sağlığı örgütleşmesi, karantina ve izolasyonla ilgili kamusal alandaki yetersizlikler, kentsel alanda da salgın hastalıkların yayılımını kolaylaştırıyor. Bu durumun en büyük örneği Kovid-19 döneminde yaşanıldı. Mimarlık ve planlama disiplinlerinin riskleri minimize eden daha kalıcı çözümler için öneriler oluşturması gerek. Yerleşme nitelikleri, kontrolsüz büyüme, mekansal eşitsizlikler, demografik yapı, nüfus yoğunluğu, turizm, ticaret, ulaşım ve iletişim ağlarının gelişmesi kentleşme olgusunun önemli değişkenlerinden.

Pandemi ile beraber hayatımızda daha fazla yer alan uzaktan çalışma, konutların yeniden düzenlenmesine ve ilave mekanların düzenlenmesine neden oldu. İç mekanda yeni bölümler, girişte esnek çözümler ve hijyen, binada düz çatı, balkon ve teraslar pandeminin sorgulattığı mekanlar arasında. Daha az ekipman ve mobilya tercihi, gıda üretimi, yüksek katlı binalarda zemin kat veya çatı katlarının kullanılması gibi yaklaşımlar pandemi ile daha da gelişti."

BM'in raporuna göre 4,5 milyar insanın kentlerde yaşadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Güneş, bugün yaşanmakta olan salgının, gelecekte karşımıza çıkacak olan iklimsel sorunun küçük bir laboratuvarı bile olmadığını ve kentsel gelişmelerin, salgını önleyecek yaklaşımlar üretmesi gerektiğini aktardı.