İstanbul Havalimanı ağustosta günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı ağustosta günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu oldu

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EUROCONTROL'ün ağustos raporunda İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak ilk sıraya yerleşti. Antalya Havalimanı da günlük 1040 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, ağustos ayında günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) ağustos ayına ilişkin "Avrupa Aylık Ağ Operasyonları Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1424 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1418 uçuşla Amsterdam, 1330 uçuşla Londra Heathrow ve 1321 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.

Antalya Havalimanı da günlük 1040 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı ağustosta günlük ortalama 1671 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu oldu - Son Dakika
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