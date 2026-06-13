İstanbul Havalimanları Avrupa'da Birinci İki Sırada - Son Dakika
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İstanbul Havalimanları Avrupa'da Birinci İki Sırada

İstanbul Havalimanları Avrupa\'da Birinci İki Sırada
13.06.2026 12:59
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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, zamanında kalkış performanslarıyla Avrupa'da ilk iki sırada.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları "zamanında kalkış" performanslarıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk iki sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 1-7 Haziran'a ilişkin "Avrupa Havacılık Ağı Performans Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı bu dönemde, yüzde 88 zamanında kalkış dakikliği performansıyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yüzde 87 zamanında kalkış performansıyla ikinci oldu.

İstanbul'daki havalimanlarını Oslo Havalimanı yüzde 85, Kopenhag Havalimanı yüzde 84, Viyana Havalimanı yüzde 81 oranında zamanında kalkış performanslarıyla takip etti.

Antalya Havalimanı yüzde 78 zamanında kalkış dakikliği oranıyla 6'ncı sırada yer alırken, Londra Gatwick yüzde 61, Paris Charles de Gaulle yüzde 60, Atina yüzde 59, Palma de Mallorca yüzde 58, Lizbon yüzde 50 oranıyla Avrupa'nın en kötü zamanında kalkış dakikliği performansı kaydeden havalimanları olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Sabiha Gökçen, Havacılık, İstanbul, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Havalimanları Avrupa'da Birinci İki Sırada - Son Dakika

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