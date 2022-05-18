İstanbul ihracatçılarından ilk dört ayda 3,75 milyar dolarlık ihracat

İstanbul ihracatçıları 2022 yılının ilk dört ayında 3 milyar 750 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 33,3 oranında artırdı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), Ocak-Nisan döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 33,3 oranında arttırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 3 milyar 750 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. İstanbul ihracatçıları, ilk dört ayda 190 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4,9 oldu.

EN ÇOK İHRACAT IRAK'A

Yılın ilk dört ayında, değer bazında en fazla ihracat 266 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Norveç'e gemi ve yat; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise en fazla ihracat yapılan bölge, 767 milyon dolar ile Ortadoğu ülkeleri oldu.

Nisan ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 36,1 oranında artarak, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Birlik, nisanda en fazla ihracatı Norveç, Irak ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirdi. İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,7 oranında artış ile 1 milyar 310 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yüzde 20,4 oranında artış ile 1 milyar 55 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yüzde 48,6 oranında artış ile 477 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 51,7 oranında artış ile 435 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 15,2 oranında artış ile 238 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 52,7 oranında artış ile 164 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 89 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, "Birlik, yılın ilk dört ayında 2021 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat artışı ile kapatarak, diğer genel sekreterlikler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci birlik oldu. Nisan ayında ihracatçılarımıza yönelik online söyleşiler, eğitimler düzenledik. Su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı kabul edilen Seafood Expo Global Fuarı'nın Türkiye milli katılımını düzenleyerek, sektörümüzün yurt dışında tanıtımını gerçekleştirdik. Gemi ve yat sektörünün en büyük pazarlarından Norveç'te düzenlenen ve dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri kabul edilen Norshipping 2022'ye katılarak, Türkiye milli katılımını organize ettik. Birliklerimizin sektörlerine yönelik oluşturduğu UR-GE projeleri tüm hızı ile devam ediyor. Nisanda "Turkish Animal Pro" UR-GE projemize yönelik eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bunun devamında Çin'e yönelik yurt dışı pazarlama faaliyetleri planlıyoruz. Başarılı bir ilk 4 ay geçirdik. İhracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Yılın ilk yarısını da ihracat artışı kaydederek tamamlamayı öngörüyoruz" dedi.

(İHA)