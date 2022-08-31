47'nci Apimondia kongresinde Türk arıları ve balları tanıtıldı - Son Dakika
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47'nci Apimondia kongresinde Türk arıları ve balları tanıtıldı

31.08.2022 10:56
47'nci Apimondia kongresinde Türk arıları ve balları tanıtıldı

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen 47. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yerli ve yabancı yabancı misafirleri ağırladı.

İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen 47. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresinde, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği yerli ve yabancı yabancı misafirleri ağırladı. Kongrede Türkiye'nin değişik bölgelerinden getirilen ballar misafirlere tattırıldı. Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin tadımı yapılan ballar ve raflarda bulunan ballara ilişkin stantları ziyaret eden misafirlere bilgi verdi.

Apimondia Dünya Arıcılık Kongresini Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Macaristan Tarım Bakanı Istvan Nagy, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakan Yardımcısı Giorgi Khanishvili, Apimondia Başkanı Jeff Pettis, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık ve Kanatlı Daire Başkanı İslam Köse, Gürcistan, Almanya, Ukrayna ve Kore arıcılar Birliği Başkanları ile çok sayıda ülkeden arıcılar katıldı.

Kapanışta, 2025 yılında yapılacak 49. Apimondia Kongresi'nin oylaması yapıldı. Oylamaya, Macaristan ve İslandinav ülkeleri ( İsveç, Norveç, Danimarka) aday olarak katıldı. Oylama sonucunda en çok oyu alan İskandinav ülkeleri, 2025 yılında Apimondia'yı yapmaya hak kazandı.

47'nci Apimondia Kongresi'nin son gününde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenmiş tüm arı ırk ve ekotipleri, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından Beykoz Riva'da Bal Ormanları Yerleşkesinde Türkiye Arılığı kurularak, yaklaşık 400 yabancı katılımcıya tanıtıldı.

TAB Genel Sekreter V. Suat Musabeşeoğlu ve Saha Koordinatörü Alim Tutar, kongre çerçevesinde teknik tura katılım sağlayan yabancı misafirlere yerli arı ırk ve ekotiplerini anlattı.

Yurt dışından gelen 10 otobüs yaklaşık 400 katılımcı gün boyu bilgilendirildi. Ülkemizin genetik zenginliği tüm dünyaya tanıtıldı. Tura katılan yabancı misafirler, Türkiye'nin yerli arı ırk ve ekotiplerine dair yapılan bilgilendirmelerden çok memnun kaldıklarını belirterek, TAB'a teşekkür ettiler.

Kongrede ayrıca Apimondia Başkanı Jeff Pettis, standı ziyaret ederek, kongreye katılımlarından dolayı TAB Genel Başkanı Ziya Şahin'e 'Katılım Sertifikası' verdi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 47'nci Apimondia kongresinde Türk arıları ve balları tanıtıldı - Son Dakika

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