İstanbul, kongre ve etkinlik yarışında atağa geçti - Son Dakika
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İstanbul, kongre ve etkinlik yarışında atağa geçti

19.06.2022 11:54
İstanbul, kongre ve etkinlik yarışında atağa geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2027 yılı 14. Dünya Mikrocerrahi Kongresi'nin İstanbul'da yapılmasına karar verildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "2027 yılı 14. Dünya Mikrocerrahi Kongresi'nin İstanbul'da yapılmasına karar verildi. Bu önemli organizasyon için 1.500 profesyonel İstanbul'a gelecek." ifadesini kullandı.

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın sonrası İstanbul'da yapılacak uluslararası kongrelere adeta her hafta yenisi eklendiğini belirtti.

2027 yılında 14. Dünya Mikrocerrahi Kongresi'nin İstanbul'da yapılmasına karar verildiğini bildiren Avdagiç, bu önemli organizasyon için 1.500 profesyonelin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İTO'nun iştiraklerinden olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICVB) Dünya Mikrocerrahi Kongresi'nin İstanbul'a kazandırılmasına tam destek verdiğini aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul, Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erçöçen ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Bülent Saçak'ın sunumlarıyla rakiplerini geride bıraktı. Bu arada en az 8 diğer etkinliğin İstanbul'da yapılması için adaylık çalışmamız sürüyor. 1.250 katılımcılı Avrupa Nöroradyoloji Derneği Kongresi için iddialıyız. Yine 3.500 katılımcılı Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği Kongresi'ne 2025-2027'de ev sahibi olmak istiyoruz.

ICVB olarak destek verdiğimiz Valorant Dünya Şampiyonası'nın 2-18 Eylül'de İstanbul'da 6 bin 500 katılımcı ile gerçekleşecek olması da bizleri heyecanlandırıyor. Bu yılki takvimimizde 300 ile 10 bin kişi katılımcılı en az 12 uluslararası kongre ve toplantı var. Yarışa devam."

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Kaynak: AA

İstanbul, Twitter, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul, kongre ve etkinlik yarışında atağa geçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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