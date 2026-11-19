İstanbul serbest piyasada dolar 50,4640 liradan, avro 55,4780 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4640 liradan, avro 55,4780 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 50,4620 lira, avronun alış fiyatı 55,4760 lira olurken dün satış fiyatları sırasıyla 50,4450 ve 55,4580 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 50,4640 liradan, avro 55, 4780 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 50,4620 liradan alınan dolar, 50,4640 liradan satılıyor. 55,4760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,4780 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 50,4450 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4580 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?