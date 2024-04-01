İstanbul serbest piyasada dolar 32,4260 liradan, avro 34,9760 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,4240 liradan alınan dolar, 32,4260 liradan satılıyor. 34,9740 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9760 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3860 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0580 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi - Son Dakika
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 5 akaryakıt istasyonunun 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu istasyonlar eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi ve 2 istasyona ise ihtar verildi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomik programa odaklanması gerektiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Dolar 32,4260 liradan, euro ise 34,9760 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,4260 liradan, euro ise 34,9760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 32,38 liradan, euro ise 35,05 liradan satılmıştı.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,4 artışla 10.149,00 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 10.100 ve 10.000'in destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.
Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında 6 köyün geçiş güzergahı olan merkez ilçeye bağlı Kayapa ve Lalapaşa'ya bağlı Ortakçı köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik yol asfaltla kaplandı. Vatandaşların konforlu ulaşıma kavuşmaları için yol yapım çalışmalarının süreceği belirtildi.
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