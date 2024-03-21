İstanbul serbest piyasada dolar 32,4150 liradan, avro 35,4450 liradan güne başladı.

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,9 artışla 9.035,94 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,82 puan ve yüzde 0,9 değer kazanarak 9.035,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile tekstil oldu. Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 8.955,12 puandan tamamladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dünkü toplantısında, beklentilerden güçlü gelen enflasyona karşın yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği tahminini korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB, yurt dışında da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.