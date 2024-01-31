İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile akademik, sosyal ve kültürel işbirliği protokolü imzaladığını duyurdu.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararasılaşma yolunda yeni bir adım atan İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan IUS ile işbirliği protokolünü hayata geçirdi.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar ile Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından imzalanan protokol, iki eğitim kurumu arasında çeşitli işbirliklerini öngörüyor.
Öğrenci ve akademisyen değişimi sağlanacak
Anlaşma çerçevesinde, iki üniversite arasında lisans, lisansüstü öğrenci ve akademisyen değişimi yapılabilecek. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile IUS, spor, sanat ve kültürel etkinliklerin organizasyonunda da işbirliğine gidecek. Böylece, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, uluslararası tecrübe ve deneyim kazanırken, iki üniversitenin akademik birikimi, ülkelerinin gelişimine katkı sağlayacak.
İstanbul Ticaret Üniversitesi ile IUS akademisyenleri arasında ortak araştırma faaliyetleri de yapılacak. İki üniversite, ortak seminerler, kurslar, çalıştaylar gibi bilimsel faaliyetler düzenleyecek. Ayrıca, eğitim ve araştırma amaçlı ortak bilimsel yayınlar, dergiler ve benzeri materyaller yayımlanacak.
"İki üniversiteyi daha ileriye taşıyacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, üniversitenin uluslararasılaşmasına özel bir önem verdiklerini ve bu çerçevede farklı ülkelerden üniversitelerle işbirlikleri geliştirdiklerini belirtti.
Uluslararası protokollerin, farklı kültürleri ve perspektifleri bir araya getirmesi dolayısıyla önemli olduğunun altını çizen Avşar, "Küresel işbirlikleri, bilimsel gelişmeyi hızlandırıp daha etkili çözümler bulunmasına yardımcı olacak. IUS, Balkanlar'ın en önemli eğitim kurumlarından biri. İmzalanan protokolün, iki üniversiteyi daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarına ilişkin kampanya görsellerinin İstanbul, İzmir ve Ankara'da belediye baskısı nedeniyle bilboadlara asılamadığını söyledi. Akşener, "Bugün de istiyor ki bilboardsız seçim kampanyaları yapalım. Bu sefer önümüze engel çıkarak iktidar değil ana muhalefet, saray değil belediye, Saray değil, Saraçhane." dedi.
CHP'de İzmir ilçe adaylarının duyurulmasıyla ismi listede yer almayan Hacer Foggo, tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. CHP lideri Özgür Özel ise konuyla ilgili açıklama yaparak büyük bir itiraz olduğunu belirtti.
İstanbul özelinde yapılan son ankette AK Parti'nin adayı Murat Kurum yüzde 40.67 ile ilk sırada, CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yüzde 40.35 ikinci sırada yer aldı. Aday çıkarması durumunda DEM Parti'ye oy vereceklerini ifade edenlerin oranı ise yüzde 5.34 olarak belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Süper Lig'deki yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve VAR kayıtlarının yayınlanması gibi konulara değinen Eröğüt, VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, yabancı gözlemcilerin Türk hakemliğinde belirleyici olacağını ve Merkez Hakemler Kurulu'nun yapısının değiştirileceğini ifade etti.
Kars'ta Sibirya soğuklarının etkisiyle termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Soğuktan dolayı vatandaşların kirpikleri donarken, araçlar dondu. Bir manav ise sebzelerini soğuktan korumak için battaniyeyle örttü. Ağaçlar buzdan çiçek açarken, sokakta yürümek zorlaştı. Sokak köpekleri ve yaban hayvanları da soğuktan etkilendi.
Tutuklu bulunan TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi dün TBMM'yi karıştırdı. Özellikle kararı okuyan Bekir Bozdağ, eleştirilerin hedefi olurken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un orada olmaması dikkat çekti. Kurtulmuş'un kararın okunduğu gün bir dizi ziyaret için BAE'ye gittiği öğrenildi.
Çocuklarıyla Uludağ'da tatil yapan şarkıcı Yeliz Yeşilmen, "Bir fincan Türk kahvesi 200, tatlı 550, et yemeği ise 3 bin 700 TL" diyerek fiyatlara isyan etti.
Meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, şehrin ısı adası olmasının kar yağışını engellediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi halinde İstanbul'un merkezinde de kar yağışı olabileceği ifade edildi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?