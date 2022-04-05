İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi - Son Dakika
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İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi

05.04.2022 08:13
İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak. Bu durumda emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Zam sağanağı sürerse memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35'i aşacak.

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı.

ENFLASYON ORANI BELİRLEYİCİ

İlk 3 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci 3 ayda gerçekleşecek enflasyonu bekliyor.Önümüzdeki 3 ayda TÜFE yüzde 6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Bu dönemde TÜFE yüzde 7'ye çıkarsa zam yüzde 31.6'ya, TÜFE yüzde 8'e çıkarsa zam yüzde 32.6'ya yükselecek.

TÜFE YÜZDE 10'U BULURSA...

TÜFE'nin yüzde 10'u bulması halinde ise zam yüzde 35.1'e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek.

NE OLMUŞTU?

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5'lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.

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Son Dakika Ekonomi İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi - Son Dakika
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