İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı.

ENFLASYON ORANI BELİRLEYİCİ

İlk 3 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci 3 ayda gerçekleşecek enflasyonu bekliyor.Önümüzdeki 3 ayda TÜFE yüzde 6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Bu dönemde TÜFE yüzde 7'ye çıkarsa zam yüzde 31.6'ya, TÜFE yüzde 8'e çıkarsa zam yüzde 32.6'ya yükselecek.

TÜFE YÜZDE 10'U BULURSA...

TÜFE'nin yüzde 10'u bulması halinde ise zam yüzde 35.1'e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek.