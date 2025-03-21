Döviz fiyatları 2 yıllık rekora hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Döviz fiyatları 2 yıllık rekora hazırlanıyor

Döviz fiyatları 2 yıllık rekora hazırlanıyor

Döviz kurları, Türkiye'deki siyasi gelişmelerin etkisiyle rekor fiyatlara yükseldi. Özelikle geçen haftayı 36,51 lira gibi son dönemin en düşük rakamlarıyla kapatan dolar kuru 40,58'yle, euro ise 44 lirayla rekor kırdı. Merkez Bankası bu gelişmelerin ardından devreye girdi. Bu kazanç Haziran 2023'ten bu yana kurda en yüksek haftalık yükseliş olması bekleniyor.

21.03.2025 10:38
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Global ekonomik belirsizlikler ve iç piyasa dinamiklerinin etkisiyle döviz kurları rekor seviyelere çıktı. Dolar kuru 40,58'yle, euro ise 44 lirayla rekor kırdı.

Döviz fiyatlarında ardı ardına gelen rekorlar sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın devreye girmişti. Bu hamlelerin ardından dövizdeki ateş yavaş yavaş sönse de haftalık bazda yeni bir rekor kırılmak üzere. Geçen hafta 36,51 TL'den kapanan dolar, haftalık bazda %4,08 prime doğru ilerliyor. Bu kazanç Haziran 2023'ten bu yana kurda "en yüksek haftalık yükseliş" olması bekleniyor.

TCMB'DEN "OLAĞANÜSTÜ" TOPLANTI

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün takvim dışı toplantı düzenledi. Alınacak tedbirler ayrıntılarıyla görüşüldü. Gecelik Borç Verme Faizi %44'ten %46 seviyesine çıkarıldı. Politika Faizi ise %42,50'de sabit kaldı. Analistler özellikle gecelik borç verme faizinin artırılmasının bankaların daha yüksek maliyetli borçlanmasına neden olacağı için Türk lirasındaki kontrolün sıkılaştırılmasını sağlayacağını belirtiyor.

DÖVİZE YATIRIM BÜYÜYOR

Döviz fiyatları yükselirken döviz mevduatları da yükselişte. 2025'in ilk haftasında 163,21 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü, 14 Mart ile biten haftada 178,73 milyar dolara çıktı. Böylece konusu dönemde 15,52 milyar dolarlık artış yaşandı.

FİYATLARDA SON DURUM

Dolar alış 37.9150 Satış 37.9833

Euro alış 41.1915 Satış 41.2657

Not: Bu haber içinde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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Son Dakika Ekonomi Döviz fiyatları 2 yıllık rekora hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • AHMET YILMAZ:
    Herşey SARAY saltanati için 63 24 Yanıtla
  • yaşar Arslan:
    Dolar ve Euro düşsün diye ha bire hükümet milyarlarca dolar satıyor. dün 10 milyar dolar satmış 65 13 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Parayı arsa tarlaya yatırın beyler bayanlar usd eyro altın bunlar kazandırmaz en iyi yatırım tarla arsa dır. 33 43 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    merkez her gün cayır çayır dolar yakıyor kuru tutmak için eee adalet hukuk olmayınca dingonun ahırı olur böyle 56 11 Yanıtla
  • Ynd19663647:
    dünya lideri ekonomistmizden tık yok 53 11 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    erken secim.. hemen 36 9 Yanıtla
  • taner taner:
    Seytan yapıyor bunları hep 42 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu kafa biraz daha gayret etse yilsonu dolar 60 TL, ülke bitti, İslam bitti, Hosgeldin degizim. 31 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kisisellik ve sonuc.. sattigi da bizim paralarimiz aslinda ( merkez bankasi rezervleri) tek adam olaylari bu millete hic uygun degil... denedik gorduk.. yeterli tecrubemiz oldu bu konuda.. derhal erken secim. 28 5 Yanıtla
  • kenan sar:
    ne güzel ekonomi bu kez aklara vereceğim 29 2 Yanıtla
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