Döviz fiyatları 2 yıllık rekora hazırlanıyor

Global ekonomik belirsizlikler ve iç piyasa dinamiklerinin etkisiyle döviz kurları rekor seviyelere çıktı. Dolar kuru 40,58'yle, euro ise 44 lirayla rekor kırdı.

Döviz fiyatlarında ardı ardına gelen rekorlar sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın devreye girmişti. Bu hamlelerin ardından dövizdeki ateş yavaş yavaş sönse de haftalık bazda yeni bir rekor kırılmak üzere. Geçen hafta 36,51 TL'den kapanan dolar, haftalık bazda %4,08 prime doğru ilerliyor. Bu kazanç Haziran 2023'ten bu yana kurda "en yüksek haftalık yükseliş" olması bekleniyor.

TCMB'DEN "OLAĞANÜSTÜ" TOPLANTI

Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün takvim dışı toplantı düzenledi. Alınacak tedbirler ayrıntılarıyla görüşüldü. Gecelik Borç Verme Faizi %44'ten %46 seviyesine çıkarıldı. Politika Faizi ise %42,50'de sabit kaldı. Analistler özellikle gecelik borç verme faizinin artırılmasının bankaların daha yüksek maliyetli borçlanmasına neden olacağı için Türk lirasındaki kontrolün sıkılaştırılmasını sağlayacağını belirtiyor.

DÖVİZE YATIRIM BÜYÜYOR

Döviz fiyatları yükselirken döviz mevduatları da yükselişte. 2025'in ilk haftasında 163,21 milyar dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarının büyüklüğü, 14 Mart ile biten haftada 178,73 milyar dolara çıktı. Böylece konusu dönemde 15,52 milyar dolarlık artış yaşandı.

FİYATLARDA SON DURUM

Dolar alış 37.9150 Satış 37.9833

Euro alış 41.1915 Satış 41.2657

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