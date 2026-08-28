İstihdam Artışı ve KOBİ Destek Paketleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, ülkenin toplam iş gücünün 36 milyon kişi olduğunu belirterek, "Çalışma çağındaki kadınların 3'te 1'inden biraz fazlası ve erkeklerin yaklaşık 3'te 2'sinden biraz fazlası istihdamda." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İmalat Sanayi Finansman Desteği Tanıtım Programı, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, yaptığı konuşmada, hem istihdam hem de ekonomi olarak Kovid-19 salgınından sonra hızlı büyüyen dinamik bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak sürdürülebilir istihdam konusuna önem verdiklerini ve çeşitli teşvikler sağladıklarını belirten Alpkan, "Bu bağlamda özellikle Kovid'den sonra hızlı bir şekilde enflasyonist ortamın da etkisiyle istihdamda bir artış ortaya çıktı. 33 milyon civarında kayıtlı-kayıtsız iş gücü var, bunun yüzde 25'i kayıt dışı. Bu 33 milyona ilaveten de 2,5 ile 3 milyon arasında değişen bir işsizlik, iş arayanlar var. Toplam 36 milyon iş gücümüz var. Çalışma çağındaki kadınların 3'te 1'inden biraz fazlası ve erkeklerin yaklaşık 3'te 2'sinden biraz fazlası istihdamda." diye konuştu.

Alpkan, uzun zamandır işsizliğin yüzde 10'un altında olduğunu dile getirdi.

Sağlanan teşviklerle beraber dezavantajlı gruplarda istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması çalışmalarının devam ettiğini bildiren Alpkan, bu desteklere ilişkin bilgi verdi.

Alpkan, İstihdamı Koruma Destek Programı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak şekilde birbirini tamamlayan iki ayrı destek mekanizması var. Bunlardan ilki mevcut istihdamı korumayla ilgili destek, 'performans desteği' adı altında. Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek sağlanıyor. Buna ilaveten KOBİ'ler özelinde, imalat sanayisindeki KOBİ'lerimize finans desteği adı altında önümüzdeki 3 yıla sari olmak üzere 187,5 milyar lira kaynak aktarımı hedeflenmiştir. Ağustos ayı itibarıyla hem performans hem de finans destekleri kapsamında 12 binden fazla işletmeye yaklaşık yarım milyon kişilik istihdam koruması sağlanmıştır."

"İstihdamın yüzde 68'ini KOBİ'lerimiz oluşturuyor"

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da özellikle jeopolitik riskler ve son dönemde artan belirsizliklerin dünyadaki ekosistemin yeniden şekillenmesine neden olduğunu belirtti.

Sanayi sektörünün bugün temel olarak maliyet ve dönüşüm gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Çakar, "Amerika-İran Savaşı sonrası jeopolitik güvenlik, tedarik zincirinin güvenliği, ekonominin öngörülebilir olması, dünyada rekabet açısından, bunların hepsi artık temel belirleyici olmaya başladı." dedi.

Çakar, bu aşamada ülkenin üretim desenini ve ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından KOBİ'leri korumak açısından paket açıkladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu ülkede yatırımın, üretimin, ihracatın, istihdamın temel omurgasını oluşturan asıl KOBİ'lerdir çünkü KOBİ'ler, bölgesel kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir'de değil Anadolu'nun tamamında asıl belirleyici olanlar KOBİ'lerdir. Türkiye ihracatının yüzde 30'unu, istihdamın yüzde 68'ini KOBİ'lerimiz oluşturuyor. KOBİ'ler, özellikle büyük firmalara ham madde, ara malı, hizmet üreten birimlerdir. KOBİ'ler, inovasyonun, değişimin, dönüşümün temel sağlayıcıları pozisyonundadır. O nedenle KOBİ'leri korumak, aslında ülkenin üretim desenini korumak anlamına geliyor."

Türk bankacılık sektörü olarak bugün itibarıyla 26,7 trilyon lira kredi kullandırdıklarını söyleyen Çakar, bu kredilerin yüzde 27'sinin KOBİ'lere kullandırıldığını söyledi.

Çakar, imalat sanayisinin ülkenin rekabet gücünü, ana üretim kaynağını oluşturan temel unsur olduğunu belirterek, "Bankacılık sektörü olarak aslında toplam kredilerimizin sektörel dağılımına bakıldığında kredilerimizin yüzde 32'sini de imalat sanayisine vermiş durumdayız." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından programda yer alan bankalar ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Program kapsamında imalat sanayisine yönelik 250 milyar liralık yeni finansman paketi 1 Eylül'de başvuruya açılacak. KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere 6 aya kadar ödemesiz, 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.