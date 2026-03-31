İstikbal Mobilya Satışa Çıkıyor
İstikbal Mobilya Satışa Çıkıyor

İstikbal Mobilya Satışa Çıkıyor
31.03.2026 09:29
TMSF, İstikbal Mobilya'nın yüzde 100 hissesini 16.5 milyar lira muhammen bedelle satışa sundu.

TMSF'nin "İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" satışına ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KATILIM TEMİNATI 825 MİLYON LİRA

İhalede muhammen bedel 16 milyar 500 milyon lira, katılım teminatı 825 milyon lira, şartname ücreti 300 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için, şartnamede içeriğine yer verilen kapalı teklif zarflarının 11 Mayıs saat 16.30'a kadar TMSF'nin Esentepe'deki adresine ulaştırılması gerekiyor. Söz konusu gün ve saatten sonra teslim edilmek istenen teklif zarfları kabul edilmeyecek.

İHALE 12 MAYIS'TA

İhale, 12 Mayıs 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhalede kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasının ardından açık artırma sürecine geçilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
