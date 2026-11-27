Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak, son iki yılda İsviçre'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların toplamının 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "İstihdam açısından da yalnızca şirketlerin doğrudan çalışan sayılarına bakmak yeterli değil. Üretim tesislerinin yerel tedarikçiler, lojistik şirketleri, hizmet sağlayıcılar ve diğer iş ortakları üzerinden yarattığı dolaylı ekonomik faaliyet de önemli." dedi.

Arpat Şenocak, 20. İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu'nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile İsviçre arasındaki ticari ilişkilerin oldukça köklü ve farklı sektörlere yayılan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, geçen yıl ikili ticaret hacminin altın dahil yaklaşık 17 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Altın ticaretinin dönemsel olarak çok büyük dalgalanmalara neden olabildiği için ekonomik ilişkilerin gelişimini değerlendirirken altın dışındaki ticarete de ayrıca bakmak gerektiğine işaret eden Şenocak, "Bu alanda yaklaşık 5 milyar dolarlık bir hacimden söz ediyoruz." dedi.

Şenocak, gelecek yıllarda özellikle yüksek katma değerli ürünlerde ticaretin gelişebileceğini aktararak, "Makine ve ekipmanlar, elektrik teknolojileri, kimya, ilaç ve medikal teknolojiler, gıda ve ileri sanayi ürünleri bunların başında geliyor." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin geleceğinin yalnızca mal ticaretindeki artışla ölçülmemesi gerektiğine dikkati çeken Şenocak, "Birlikte geliştirilen teknolojiler, ortak üretim projeleri ve uluslararası pazarlarda kurulan işbirlikleri de giderek daha önemli hale geliyor. Türkiye ile İsviçre'nin ekonomik yapıları birçok alanda birbirini tamamlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut yatırımcıların Türkiye'de büyümeye devam etmesini sağlamak, yeni yatırımcı çekmek kadar önemli"

İsviçreli şirketlerin Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü aktaran Şenocak, "Son dönemde hem yeni üretim yatırımları hem mevcut tesislerin büyütülmesi hem de şirket satın almaları gördük. Özellikle gıda, enerji altyapısı ve sanayiye yönelik özel malzemeler gibi alanlarda somut gelişmeler yaşandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren bazı İsviçreli şirketlerin büyüme potansiyeli ve yeni yatırım düşüncelerinin bulunduğuna işaret eden Şenocak, şunları söyledi:

"Ancak bu projelerin gerçekleşmesinde üretim maliyetleri, finansman koşulları ve ekonomik öngörülebilirlik önemli rol oynuyor. Türkiye'deki bir şirketin yeni yatırım kararı çoğu zaman grubun uluslararası merkezinde alınıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki tesisler, aynı grubun başka ülkelerdeki tesisleriyle de yatırım çekmek için yarışıyor. Bu nedenle mevcut yatırımcıların Türkiye'de büyümeye devam etmesini sağlamak, yeni yatırımcı çekmek kadar önemli."

"Tedarik güvenliği, pazara yakınlık, üretim esnekliği ve jeopolitik risklerin azaltılması önemli hale geldi"

Arpat Şenocak, bugün uluslararası şirketlerin önceliğinin yalnızca en düşük maliyetle üretim yapmak olmadığına işaret ederek, "Tedarik güvenliği, pazara yakınlık, üretim esnekliği ve jeopolitik risklerin azaltılması da en az maliyet kadar önemli hale geldi. Bu nedenle şirketler üretim ve tedarik ağlarını yeniden değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Çoğu zaman şirketlerin mevcut üretimlerini korurken farklı ülkelerde ek kapasite oluşturmayı veya alternatif tedarikçiler geliştirmeyi tercih ettiğine dikkati çeken Şenocak, "Türkiye bu süreçte önemli avantajlara sahip. Avrupa sanayisiyle uzun yıllardır birlikte çalışan, teknik üretim kabiliyeti gelişmiş ve uluslararası standartlara aşina bir sanayi ekosistemimiz var." dedi.

Şenocak, Türkiye'nin rekabetini kalite, mühendislik, verimlilik ve teknolojik yetkinlik üzerinden güçlendirmesi gerektiğine değinerek, "Avrupa'nın sanayi kapasitesini ve ekonomik dayanıklılığını artırma çabalarında da Türkiye'nin önemli bir yeri olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da gündeme gelen yeni sanayi politikalarının Türkiye'yi dışarıda bırakmak yerine mevcut ekonomik entegrasyonu güçlendirmesi, her iki tarafın da yararına olacaktır. Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi de bu açıdan önemli bir fırsat." yorumunu yaptı.

"İsviçre sermayeli şirketler Türkiye'de geniş bir alanda faaliyet gösteriyor"

Arpat Şenocak, Türkiye'nin temel ihtiyacının ekonomik istikrar konusunda sağlanacak ilerlemeyi yatırımcıların uzun vadeli planlama yapabileceği kalıcı bir güven ortamına dönüştürmek olduğunu ifade ederek, bu durumun yalnızca yabancı yatırımcılar için geçerli olmadığını, Türk şirketleri için de aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

İsviçre sermayeli şirketlerin Türkiye'de geniş bir alanda faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Şenocak, "Sanayi, gıda, ilaç, kimya, mühendislik, sigorta ve finansal hizmetler bunların başında geliyor. Birçoğu uzun yıllardır Türkiye'de üretim yapan, yerel tedarikçilerle çalışan ve uluslararası pazarlara ihracat gerçekleştiren şirketler." dedi.

Şenocak, son iki yılda İsviçre'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların toplamının 1 milyar doların üzerinde olduğunu vurgulayarak, "İstihdam açısından da yalnızca şirketlerin doğrudan çalışan sayılarına bakmak yeterli değil. Üretim tesislerinin yerel tedarikçiler, lojistik şirketleri, hizmet sağlayıcılar ve diğer iş ortakları üzerinden yarattığı dolaylı ekonomik faaliyet de önemli." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin güçlü bir üretim altyapısı var"

Arpat Şenocak, İsviçre sermayeli mevcut şirketlerin bir bölümünde büyüme potansiyeli olduğunu aktararak, "Bunun ne ölçüde yeni yatırımlara dönüşeceği ise Türkiye'nin uluslararası yatırım rekabetindeki konumuna bağlı olacak. Biz de mevcut yatırımcıların faaliyetlerini genişletebilmelerini önemli bir öncelik olarak görüyoruz." dedi.

Gelecek dönemde, Türkiye ile İsviçre arasında özellikle yaşam bilimleri alanında daha güçlü bir işbirliği kurulabileceğini kaydeden Şenocak, şunları aktardı:

"İnovatif ilaçlara erişim, klinik araştırmalar, AR-GE faaliyetleri ve yüksek teknoloji üretimi yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik gelişme açısından da büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin bu alanda uluslararası yatırımlardan daha fazla pay alabilmesi için inovasyonu teşvik eden, uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmesi gerekiyor. Burada Türkiye'nin teknolojik dönüşümü ve sürdürülebilir büyümesi açısından stratejik bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz."

Şenocak, İsviçre'nin özellikle bilimsel araştırmaların ekonomik değere dönüştürülmesi, üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji geliştirme alanlarında önemli bir deneyime sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ise güçlü bir üretim altyapısı, girişimci şirketleri ve gelişmeye açık bir inovasyon ekosistemi var." dedi.