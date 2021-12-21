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İTO Başkanı Avdagiç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

İTO Başkanı Avdagiç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

21.12.2021 10:43
İTO Başkanı Avdagiç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını kaydetti.

Uygulamaya alınan yeni yöntemlerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerindeki müspet sonuçlarının kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gündem; yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır"

Şekib Avdagiç, atılan son adımlarla önemli bir yastık altı birikiminin de sisteme dahil olacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık gündem kur ve enflasyon sarmalından gerçek odağımız olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır. Türkiye'de bu güven sağlandığında, kendi halkı liraya destek sunduğunda, bunun katlanarak yurt dışı piyasalara da geçtiğini göreceğiz. Türkiye'deki yatırım-üretim fırsatını kaçırmak istemeyen küresel sermayenin de teveccühüne şahit olacağız. Türkiye ekonomisi, iktidar mücadelesinin gerçekleştiği bir alan olmamalı. Yaşanan gelişmeleri bir siyasal malzeme olarak kullanmak yerine, bu süreçten Türkiye ekonomisinin ve üretiminin yara almadan çıkması için çaba göstermeliyiz."

Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kestiğini belirten Avdagiç, "Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir." ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç'ten finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Lirası, Türkiye, Döviz, İto, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten 'finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç'ten "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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