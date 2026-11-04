İTO Meclisi\'nde 22\'nci dönem başkanlık seçimini İsrafil Kuralay kazandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 22'nci Dönem Meclis Başkanlığına İsrafil Kuralay seçildi.

İTO Yönetim Kurulu ile aynı gün yapılan yeni dönemin ilk meclis toplantısında, İTO Meclis Başkanlık Divanı seçimleri de gerçekleştirildi.

İTO Meclis Salonu'ndaki oturum, İTO Meclisi'nin yaşça en büyük üyesi sıfatıyla Mevlüt Yılmaz başkanlığında toplandı. Ardından meclis üyeleri, meclis başkanı ve meclis başkanlık divanı için oy kullandı.

Meclis başkanlığı için İsrafil Kuralay ve Rasim Bilgehan yarıştı.

Oylama sonucunda İsrafil Kuralay, İTO'nun yeni meclis başkanı seçilirken, meclis başkan yardımcıları ise Hayrettin Ertemel ve Uğur Karadoğan oldu. Meclis katip üyeliğine ise Recep Yeşilyurt seçildi.