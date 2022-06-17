İTSO'dan Destek Programları Semineri - Son Dakika
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İTSO'dan Destek Programları Semineri

17.06.2022 16:33
İTSO'dan Destek Programları Semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik düzenlediği eğitim programları çerçevesinde "Destek Programları Bilgilendirme Semineri" düzenledi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine yönelik düzenlediği eğitim programları çerçevesinde "Destek Programları Bilgilendirme Semineri" düzenledi.

Üyelerine yönelik eğitim programlarını sürdüren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, son olarak "KOSGEB Destek Programları Bilgilendirme Semineri" konulu eğitim programını gerçekleştirdi.

İTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın sağlandığı eğitimde konuşmacı olarak yer alan Kobi Uzmanı Sefer Asa ve Kobi Uzmanı Sefa Altuntaş,"Girişimcilik Destekleri", "AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri", "İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri", "KOBİ Finansman Destekleri", "İŞGEM/TEKMER Destekleri, "Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri" "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" konu başlıklarında geniş çerçevesinde bilgilendirmelerde bulundular.

Programın sonunda soru-cevap bölümüne geçilerek katılımcıların soruları yanıtlandı.

Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin yanı sıra çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda güncel kalmaları, söz sahibi olmaları ve yenilikçi girişimler ortaya koyabilmelerini önemsiyoruz. Üyelerimizin güncel piyasalarda ve rekabet koşullarında kendilerini öne taşımaları adına bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son olarak düzenlediğimiz "KOSGEB Destek Programları" konulu bilgilendirme seminerimiz ile üyelerimizin destekleme süreçlerinden verimli bir şekilde faydalanabilmeleri ve ticari faaliyetlerini artırarak devam ettirebilmelerine yönelik A'dan Z'ye bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarımız açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür eğitim seminerlerimiz ile firmalarımızın destek programlarından faydalanarak ticari faaliyetlerini geliştirebilmelerini, böylelikle hem şehrimiz hem de ülkemiz ekonomisinin gelişimine daha fazla katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz. İleride yapacağımız eğitimlerimizi Odamız web sitesi, e-posta adresi, SMS ve sosyal medya hesapları ile duyurmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTSO'dan Destek Programları Semineri - Son Dakika

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