İyi karpuz nasıl olmalı? Çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı - Son Dakika
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İyi karpuz nasıl olmalı? Çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı

03.06.2022 09:59
İyi karpuz nasıl olmalı? Çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da hasat devam ederken, çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı.

Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da hasat devam ederken, çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, karpuzun koyu renkten açık renge dönüşmüş olması ve sapının kuruyup, sararmış olması gerektiğini belirtti.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da geçen hafta başlayan hasat sürüyor. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü tescilli Adana karpuzu, kilogram fiyatı 2 lira 50 kuruş ile 2 lira 80 kuruş arasında satılıyor.

Kent genelinde 90 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan yaklaşık 650 bin ton rekolte bekleniyor.

Çiftçiler kelek karpuza karşı uyardı

Öte yandan, çiftçiler kelek karpuza karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl ürün fiyatının üreticiyi mutlu ettiğini ancak bazı yayın organlarında karpuz seçimiyle ilgili insanlara yanlış bilgiler verildiğinden dolayı insanların kötü ürün alarak bir süre sonra karpuzdan soğuduğunu söyledi.

Kelek karpuza karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Doğan, "Karpuzun genetik büyüklüğe erişmiş olması çok önemli. Karpuz, koyu renkten açık renge dönüşmeli. Karpuzun güneş gören orta üst kısmı hafiften ayna yapmalı. Karpuzun ucundaki fare kulakçığına benzeyen yaprağın kurumuş veya sararmış olması gerekiyor. Karpuza bağlanan sapının incelmiş ve üzerindeki tüycükler dökülmüş olmalı" ifadelerini kullandı.

"Çiftçimizin yüzü gülüyor"

Doğan, karpuzun en alt 2. sınıfının bile şu anda Suriye'ye peşin para ile gönderildiğini belirterek, " Rusya, Ukrayna ve çoğu Avrupa ülkesine karpuz gönderiliyor. Karpuz şu anda çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu sene karpuz üretim alanı geçen yıllara göre az. Bu sene karpuz ekim alanı 90 bin dönüm. Geçen yıllarda 120-140 bin dönüm alanda karpuz ekimi vardı ancak yurt dışına karpuz gitmeyince tüccar ve çiftçimiz para kazanamadı. Ancak bu sene çiftçimizin yüzü gülüyor. Karpuzun çok fazla isteği var" diye konuştu.

Üretici Yasin Demir ise karpuz fiyatlarının kendisini koruduğunu belirterek, "Şu an için memnunuz. Fiyatlar da çiftçiyi mutlu ediyor" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

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