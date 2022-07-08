İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği

08.07.2022 10:01
İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği

Kurban Bayramı nedeniyle, İzmir'in en önemli alışveriş noktalarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle, İzmir'in en önemli alışveriş noktalarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği yaşanıyor. Tarihi çarşıda en çok ilgiyi bıçak dükkanları görürken, bıçak bileme taleplerinde yoğunluk var.

Kurban Bayramı arefesinde Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi İzmir'de de hareketlilik son noktaya ulaştı. Kentin en önemli alışveriş noktalarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların çarşı içerisinde en fazla uğradığı dükkanların başında ise bıçak, şekerleme ve giyim dükkanları geliyor.

"Bıçak bileme talebinde çok yoğunluk var"

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bıçak dükkanı işleten Uğur Yücel, son günlere doğru yoğunluğun arttığını belirterek, "Türk insanı olarak her işimizi son dakika yapıyoruz. Normal şartlarda bayrama 1 ay kala yoğunluk başlardı. Şimdi ise son 1 hafta kala başladı. Özellikle bıçak bileme talebinde çok yoğunluk var. İnsanlar eski bıçaklarını getirip bileme yapıyorlar. Bıçak satışından daha çok bileme yapıyoruz. Geçen seneye göre satışlarımız satışımız yüzde 50 düşmüş durumda; ancak bileme geçen seneye göre daha da çok. Bileme ücreti 7 TL, satır bileme 10 TL'den yapıyoruz. Yeni bıçaklar ise 100 TL'den başlıyor" diye konuştu.

"Güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum"

Bayramda kurban kesmek amacıyla bıçak satın almaya gelen vatandaşlardan Ali Ekber Akbaş ise şöyle konuştu:

"Allah'ın bize ikram ettiği bu bayramlarda coşkumuz zirve yapıyor. Devletimizin verdiği maaşlarla çok rahat bir bayram geçireceğiz. Alışverişlerimizi yaptık, çocuklarımıza güzel elbiseler aldık, kurbanımızı aldık. Bu bayramda 4 kişi bir tosun aldık. Buradan da sürekli bıçak alışverişi yaparım. Güzel bir bayram geçireceğimize inanıyorum. Allah güvenlik güçlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, devletimizi yönetenleri, gençleri ve bu ülkeye hizmet eden herkesi galip getirsin."

"Artık bayramlarda şeker ve çikolata almaya imtina ediliyor"

Tarihi çarşıda uzun yıllardır şekerleme dükkanı işleten Kemal Kutucu ise eski bayramları özlediklerini söyleyerek, "Bayramlar bizim için özel günlerdi. Şimdi bunların hiçbirini göremiyoruz. Bunlar hoş değil. Artık bayramlarda şeker ve çikolata almaya imtina ediliyor. Bir yandan da bunlar lüks tüketim oldu diyebiliriz; çünkü çok pahalandı. İnsanların alım gücü düştü. Önceden insanlar şeker ve çikolata alırken kalitesine bakarlardı. Şimdi ise kaliteli olması öncelikli değil. Direkt olarak ucuzluğuna bakıyorlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90 civarında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı hareketliliği
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 10:05:02. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement