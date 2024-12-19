İzmir Havalimanı Kasım Yolcu Günçesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir Havalimanı Kasım Yolcu Günçesi

İzmir Havalimanı Kasım Yolcu Günçesi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, kasımda 832 bin yolcuya hizmet verdi, uçak sayısı 5,761 oldu.

19.12.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, kasım ayında 832 bin 791 yolcuya hizmet verdi. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı da bu ayda 5 bin 761'e ulaştı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 2024 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 571 bin 235 bini iç hat, 261 bin 556'sı ise dış hat olmak üzere toplamda 832 bin 791 yolcuya hizmet verildi. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı da kasım ayında 5 bin 761'e ulaştı. Bu sayının 3 bin 890'ı iç hat, bin 871'i ise dış hat uçuşları olarak kayıtlara geçti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında 11 bin 205 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayının da dahil olduğu 11 aylık (ocak-kasım) döneminde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcu trafiği 10 milyon 687 bin 378, uçak trafiği 72 bin 550, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 150 bin 641 ton olarak gerçekleşti. - İZMİR

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Havalimanı, İzmir havalimanı, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir Havalimanı Kasım Yolcu Günçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:33:46. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Havalimanı Kasım Yolcu Günçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.