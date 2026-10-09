İzmir Su Ürünleri Hali'nde 8 kilo yasak orfoza el konuldu, ilgililere ceza verildi - Son Dakika
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İzmir Su Ürünleri Hali'nde 8 kilo yasak orfoza el konuldu, ilgililere ceza verildi

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İzmir Su Ürünleri Hali\'nde 8 kilo yasak orfoza el konuldu, ilgililere ceza verildi
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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı; mevzuata aykırı avlanan 8 kilogram yasak orfoz, zıpkınla avlanan 27 kilogram balık ve av yasağı döneminde yakalanan 10 kilogram ahtapota el konuldu. İşletme ve kişilere idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İzmir Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı avlanan su ürünlerine el koydu, ilgililere idari para cezası uyguladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol ekipleri İzmir Su Ürünleri Hali'nde satış ve nakil araçları ile ürün stoklarında denetim yaptı.

Ekipler mevzuata aykırı şekilde avlanarak satışa sunulduğu tespit edilen 8 kilogram avlanması yasak orfoz, zıpkınla avlanan 27 kilogram çeşitli balık ve av yasağı döneminde yakalanan 10 kilogram ahtapota el koydu.

İlgili işletme ve kişilere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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