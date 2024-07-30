İzmir Ticaret Borsası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.
İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomik büyümede ortalama bir performansın yaşandığını söyledi.
Kestelli, genel ihracatta gerilemenin olmadığını vurguladı.
Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarında mücadele eden sporculara başarı dileyen Kestelli, madalyası bol bir olimpiyat yaşanması dileğinde bulundu.
Toplantıda Türk Eximbank Bölge Müdürü Gülom Timurhan ile Kredi Garanti Fonu Bölge Müdürü Yusuf Buğra Yüksek da birer konuşma yaptı.
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