İzmit Belediyesi Şirket İşçilerine Ek Zam Protokolü İmzaladı

Ekonomi

İzmit Belediyesi'nin şirket işçilerine yönelik yaptığı ek zam protokolü ile temmuz ayında şirket işçileri kadrolu işçi ile aynı zam oranını alacak ve en düşük maaş 35 bin lira olacak.

İzmit Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında BEKAŞ bünyesinde yer alan şirket işçilerine ek zam protokolünün imza töreni gerçekleştirildi. Ek protokol kapsamında işçiler ilk etapta yüzde 8, sonrasında temmuz ayında da yüzde 15 oranında zam alacak.

Bu kapsamda, İzmit Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük katıldı. Başkan Hürriyet, şirket işçilerine yönelik yapılan ek zam protokolünün imza töreninde, "Şirket çalışanlarının sözleşmesi devam ediyor. Ek protokol yapma zorunluluğumuz yok aslında ancak hem kadrolu işçilere yaptığımız zam hem de mevcut ekonomik şartlar şirket işçilerimize de ek zam yapma durumumuz gündeme geldi. Şirket işçilerinin şartlarını iyileştirmek adına 5 yıldır şeffaf şekilde çalışıyoruz. Özellikle rica etmiştim sendika başkanına 'Kadrolu işçilerin maaşlarını yükselttik, şirket işçilerini de rahatlatacak ne yapabiliriz?' dedim. Yüzde 20'lik bir zam yapabiliriz' dendi. Ben de 'O zaman bu zammın bir kısmını hemen çalışanlarımıza yansıtalım. Kalanını da temmuzda verelim' dedim. Yüzde 8'lik kısmını hemen başlatıyoruz. Kalan da temmuz ayında yevmiyelere işleyecek. Şirket işçilerini çok önemsiyoruz. Bu arkadaşlarımız en ağır işleri yapan kısım. İşçi mutluysa halk mutlu, halk mutluysa işçi mutlu. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketle harcamayı nasip etsin" diye konuştu.

"1 Temmuz'dan itibaren de yevmiyelere yüzde 15 oranında zam yapılacak"

İmza töreninde konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ise "Başkanımız kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinin imza töreninde şirket işçilerine ek protokol yapacağını ifade etti. Kadrolu işçiler ilk 6 ay yüzde 66 alırken, temmuzda da yüzde 20 oranında zam aldı. Başkanımız bu ekonomik krizden dolayı bütçeyi de zorlayarak 'Şirket işçileri için de bir çalışma yürütmeliyiz' dedi. Aile yardımı ve kültürel denge maddesi olarak şubat ayında iki ayrı madde planladık. Bu yardımların ücret karşılığı net 800 lira. Yakacak yardımımız da 600 küsur liraydı, onu da net 1200 liraya çıkartarak şubat ayından itibaren mevcut maaşlarda yaklaşık bin 350 liralık artış olmuş olacak. Bu da ilave bir can suyu olacak. Onun dışında 1 Temmuz'dan itibaren de yevmiyelere yüzde 15 oranında zam yapılacak. Yevmiyelerin direkt etkilediği izin harçları ve ikramiyeler de var. Tüm işçi arkadaşlarımız adına Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ