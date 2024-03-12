İzmit Belediyesi Şirket İşçilerine Ek Zam Protokolü İmzaladı

İzmit Belediyesi'nin şirket işçilerine yönelik yaptığı ek zam protokolü ile temmuz ayında şirket işçileri kadrolu işçi ile aynı zam oranını alacak ve en düşük maaş 35 bin lira olacak.
İzmit Belediyesi ve Genel İş Sendikası arasında BEKAŞ bünyesinde yer alan şirket işçilerine ek zam protokolünün imza töreni gerçekleştirildi. Ek protokol kapsamında işçiler ilk etapta yüzde 8, sonrasında temmuz ayında da yüzde 15 oranında zam alacak.
Bu kapsamda, İzmit Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük katıldı. Başkan Hürriyet, şirket işçilerine yönelik yapılan ek zam protokolünün imza töreninde, "Şirket çalışanlarının sözleşmesi devam ediyor. Ek protokol yapma zorunluluğumuz yok aslında ancak hem kadrolu işçilere yaptığımız zam hem de mevcut ekonomik şartlar şirket işçilerimize de ek zam yapma durumumuz gündeme geldi. Şirket işçilerinin şartlarını iyileştirmek adına 5 yıldır şeffaf şekilde çalışıyoruz. Özellikle rica etmiştim sendika başkanına 'Kadrolu işçilerin maaşlarını yükselttik, şirket işçilerini de rahatlatacak ne yapabiliriz?' dedim. Yüzde 20'lik bir zam yapabiliriz' dendi. Ben de 'O zaman bu zammın bir kısmını hemen çalışanlarımıza yansıtalım. Kalanını da temmuzda verelim' dedim. Yüzde 8'lik kısmını hemen başlatıyoruz. Kalan da temmuz ayında yevmiyelere işleyecek. Şirket işçilerini çok önemsiyoruz. Bu arkadaşlarımız en ağır işleri yapan kısım. İşçi mutluysa halk mutlu, halk mutluysa işçi mutlu. Tüm işçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah bereketle harcamayı nasip etsin" diye konuştu.
"1 Temmuz'dan itibaren de yevmiyelere yüzde 15 oranında zam yapılacak"
İmza töreninde konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ise "Başkanımız kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesinin imza töreninde şirket işçilerine ek protokol yapacağını ifade etti. Kadrolu işçiler ilk 6 ay yüzde 66 alırken, temmuzda da yüzde 20 oranında zam aldı. Başkanımız bu ekonomik krizden dolayı bütçeyi de zorlayarak 'Şirket işçileri için de bir çalışma yürütmeliyiz' dedi. Aile yardımı ve kültürel denge maddesi olarak şubat ayında iki ayrı madde planladık. Bu yardımların ücret karşılığı net 800 lira. Yakacak yardımımız da 600 küsur liraydı, onu da net 1200 liraya çıkartarak şubat ayından itibaren mevcut maaşlarda yaklaşık bin 350 liralık artış olmuş olacak. Bu da ilave bir can suyu olacak. Onun dışında 1 Temmuz'dan itibaren de yevmiyelere yüzde 15 oranında zam yapılacak. Yevmiyelerin direkt etkilediği izin harçları ve ikramiyeler de var. Tüm işçi arkadaşlarımız adına Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ
Son Dakika › Ekonomi › İzmit Belediyesi Şirket İşçilerine Ek Zam Protokolü İmzaladı - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında inşaat maliyetleri yüzde 15,70 artış gösterdi. Yıllık olarak ise bu artış yüzde 67,87 olarak kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 15,92, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 66,90 arttı. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,99 arttı ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,09 artış gösterdi.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0450 seviyesinden işlem görüyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sonucunda 71,5 milyar dolar gelir elde etti. ÖİB'nin 2023 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, bu süre zarfında birçok sektörde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet işletmecilikten çekildi. Geçen yıl ise 51 özelleştirme ihalesi yapılarak 181 milyon dolar gelir elde edildi ve Hazine'ye 346 milyon dolar aktarıldı. ÖİB, gelecek dönemde de etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarını sürdürecek.
Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Türkiye'deki güçlü havacılık ekosisteminin Boeing için bir avantaj olduğunu belirtti. Sargın, Türkiye'deki sanayi ile son 10 yılda 2,5 milyar dolarlık iş hacmine ulaştıklarını ve önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine bakacaklarını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta güçlü bir sanayiye sahip olduğunu vurgulayan Sargın, Türk mühendislerinin yeteneklerine ve Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekti. Ayrıca Orta Asya'nın havacılıkta büyümeye açık bir bölge olduğunu ve Türkiye'nin bu bölgede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülke genelinde yaşayan Sivaslıların sayısı 1 milyon 979 bin 824 kişi olarak açıklandı. Sivaslıların en fazla bulunduğu il İstanbul olurken, en az bulunduğu il ise Ardahan oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emekliye yönelik yeni destekler için hazırlıklara başladı. "Emekliler Yılı" çerçevesindeki destek planları arasında, "su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma, kamu tesislerinden yararlanma hakkı" gibi başlıklar yer alıyor.
Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar ve esnaf, geçim zorluğu ve artan fiyatlara tepki gösteriyor. Borçka'da iş imkanlarının az olması ve büyük şehirlerdeki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle geçinmenin zor olduğu belirtiliyor. Küçük işletmelere sahip çıkılması ve yerel esnaftan alışveriş yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?