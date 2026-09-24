İZTO ile Norveçli oda, su ürünlerinde tecrübe aktarımı için protokol imzaladı - Son Dakika
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İZTO ile Norveçli oda, su ürünlerinde tecrübe aktarımı için protokol imzaladı

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İZTO ile Norveçli oda, su ürünlerinde tecrübe aktarımı için protokol imzaladı
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İzmir Ticaret Odası ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası, avcılık ve kültür balıkçılığında karşılıklı tecrübe aktarımı için protokol imzaladı. Ege kıyılarındaki küçük üreticiler ve su ürünleri kooperatifleri de sürece dahil edilecek, heyetler yılda en az bir kez resmi temaslarda bulunacak.

Türkiye'nin avcılıkta sahip olduğu saha deneyimi, Norveç'in kültür balıkçılığı, işleme ve su ürünleri teknolojilerindeki uzmanlığıyla bir araya getirilecek.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol kapsamında avcılık ve yetiştiriciliğin yanı sıra katma değerli işleme sanayisi ve kıyı balıkçı kooperatiflerinin geliştirilmesinde karşılıklı tecrübe aktarımı gerçekleştirilecek.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, imza töreninin ardından AA muhabirine, varılan mutabakatın iki ülke arasında eğitim, teknoloji ve bilgi birikiminin karşılıklı paylaşımı açısından stratejik bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin deniz avcılığındaki saha gücünü Norveç'in kültür balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğindeki küresel birikimiyle harmanlamak istediklerini belirten Çakan, sözleşmenin yalnızca üretim hacmini değil katma değerli sanayiyi de hedeflediğini dile getirdi.

"Avcılık kısmında dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz"

Çakan, Türkiye'nin avcılıkta dünyanın sayılı filolarına sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz avcılık kısmında dünyanın sayılı ülkelerinden biriyiz, onlar da akuakültür (kültür balıkçılığı) kısmında gerçekten dünyanın takdir ettiği bir seviyede. Hem teknoloji hem de eğitim konusunda bilgi paylaşımında sözleşmeyi imzaladık. Onların işleme, balık yağı, balık unu üretimi gibi teknolojilerini Türkiye'ye getirmek, bizdeki avcılık tecrübesini de onlara örnek göstermek istiyoruz." dedi.

Ege kıyılarındaki küçük üreticileri ve su ürünleri kooperatiflerini de sürece doğrudan dahil edeceklerini aktaran Çakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kooperatiflerde faaliyet gösteren balıkçılarımızı Norveç'e götürüp oradaki kooperatif modeliyle karşılaştırmak istiyoruz. Fabrikada işleme, paketleme, ambalaj ve dondurma kısmındaki bilgi ile teknolojiyi karşılıklı olarak görüşeceğiz. Ne gerekiyorsa İzmir Ticaret Odası olarak tüm üyelerimizin yanında olacağız."

Ege Denizi'nde 500'ü aşkın balık türünün yaşadığını ve bunlardan 100 türün ticari avcılığa konu olduğunu hatırlatan Çakan, uskumru, somon ve mezgit gibi türlerde uzmanlaşan Norveç ile ürün çeşitliliği ve pazar dengesi bakımından güçlü bir ticaret köprüsü kurulacağını ifade etti.

Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder de iki ülke arasındaki ortaklığın yalnızca kültür balıkçılığıyla sınırlı kalmayacağını, denizcilik ve karşılıklı yatırımlarla genişleyeceğini vurguladı.

Türkiye ile Norveç arasındaki ticari potansiyelin altını çizen Gaarder, "Norveç ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştıran, ticaret ve yatırımı artırma potansiyeli taşıyan her türlü faaliyet bizim açımızdan çok iyi bir haber. İzmir'de bulunmaktan ve bu imzaya tanıklık etmekten memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Norveç Doğu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Müdürü Olga Larsen ise öncelikli odak alanlarının kültür balıkçılığı, denizcilik ve çevresel sürdürülebilirlik olduğunu aktardı.

İşbirliği çerçevesinde çalışma gruplarının oluşturulacağını ve heyetlerin yılda en az bir kez resmi temaslarda bulunacağını belirten Larsen, "Türkiye pazarı Norveç teknolojileri için çok büyük bir potansiyele sahip. Aynı şekilde Norveçli şirketlerin uzmanlığı da Türkiye tarafı için faydalı olabilir. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmayı ve birbirimizden öğrenmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıDış PolitikaEkonomiNorveçDünyaEgeSon Dakika

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