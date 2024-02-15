Japonya\'nın Renesas Electronics, Altium Ltd.\'i 5,9 milyar dolara satın alacak

Ekonomi

Japonya'da çip üreticisi Renesas Electronics Corp. ABD'li Altium Ltd. firmasını 880 milyar yene (5,9 milyar dolar) satın alacağını bildirdi.

Çip üreticileri otomobil, bilgisayar ve otomasyon teknolojileri alanlarında artan talebi karşılamak amacıyla dünya geneli yatırımlarına hız kazandırıyor.

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre, Renesas, ABD'li yazılım üreticisi Altium Ltd. firmasını 880 milyar yene (5,9 milyar doları) satın alacak.

Buna göre Renesas, tedavüldeki tüm hisselerini bu yılın ikinci yarısında satın alacağı yazılım firmasını tek mülkiyetli yüzde yüz iştiraki haline getirecek.

Satın alma sürecinin finanse edilmesinde hem yeni bir kredi anlaşmasından yararlanılacak hem de firmanın öz nakit rezervlerinden istifade edilecek.

Kaliforniya merkezli Altium Ltd. Haziran 2023 bitişli son bir yılda 263,3 milyon dolarlık satış gelirlerinden 66,3 milyon dolar net kar elde etmişti.