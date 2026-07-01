Kabotaj Kanunu İçin Anma Pulu Çıktı - Son Dakika
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Kabotaj Kanunu İçin Anma Pulu Çıktı

01.07.2026 09:51
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PTT AŞ, Kabotaj Kanunu'nun 100. yılına özel anma pulu ve ilk gün zarfını satışa sundu.

PTT AŞ tarafından "Kabotaj Kanunu'nun 100. Yılı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile bu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT Pul Müzesi'nde "Kabotaj Kanunu'nun 100. Yılı 01.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kabotaj Kanunu İçin Anma Pulu Çıktı - Son Dakika

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