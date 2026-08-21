Kaçakçılıkla Mücadelede Büyük Başarı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirdiği 3 bin 901 operasyonda 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakaladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personel kullanılarak yürütülen operasyonlarda, ülke ekonomisine zarar veren ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığa geçit verilmiyor.

Yılın ilk 7 ayında Gümrükler Muhafaza birimlerince gerçekleştirilen 3 bin 901 farklı operasyonda, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar; Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, toplum sağlığının muhafaza edilmesi ve suç örgütleriyle mücadele açısından önemli sonuçlar ortaya koydu.

Yılın ilk 7 ayında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda 41,3 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 727 bin adet makine aksamı, 923 bin 858 adet elektrik-elektronik eşya, 4 milyon 865 bin adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, akaryakıttan tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalandı.

Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2026 yılı Temmuz ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artışla 469 farklı olayda 8 milyar 165 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 3,3 ton uyuşturucu madde, 73 bin 347 adet tıbbi malzeme, 2,5 ton akaryakıt, 84 adet araç, başta olmak üzere tütün mamullerinden tarihi esere, makine aksamından tekstil malzemesine kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturarak ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak özellikle gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmeyeceği belirtildi.