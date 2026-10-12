Kacır, İş Kurma Desteği'nde 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira sağlandığını söyledi - Son Dakika
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Kacır, İş Kurma Desteği'nde 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira sağlandığını söyledi

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Kacır, İş Kurma Desteği\'nde 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira sağlandığını söyledi
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Bakan Kacır, İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını açıkladı. İş Geliştirme Desteği'nde 4 bin 476 proje için 6,4 milyar lira destek kararı alındığını, 2 bin 400 projeye 2,4 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık" dedi.

Bakan Kacır, resmi sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile girişimcilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, İş Kurma Desteği ile girişimcilerin platform ve performans giderlerine yönelik katkı sunulduğunu ifade etti.

"İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık"

Kacır, "2024 yılında uygulamaya aldığımız program ile İş Kurma Desteği kapsamında bugüne kadar 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağladık. İş Geliştirme Desteği kapsamında ise 4 bin 476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2 bin 400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, girişimcilerin üretim, yatırım ve büyüme yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

İş Geliştirme Çağrısı'nın son başvuru tarihi 31 Ekim olarak açıklandı. Detaylı bilgi ve başvuruya; http://kosgeb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA
TeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kacır, İş Kurma Desteği'nde 31 bin 250 işletmeye 645 milyon lira sağlandığını söyledi - Son Dakika
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