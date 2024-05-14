ASO Başkanı: Kadın aklını ve emeğini daha etkili kullanabilmek için yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı: Kadın aklını ve emeğini daha etkili kullanabilmek için yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var

ASO Başkanı: Kadın aklını ve emeğini daha etkili kullanabilmek için yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kadın girişimciliğinin önemine dikkat çekerek, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukları ve yapısal dönüşüm ihtiyacını vurguladı. TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ise kadın girişimcilerin başarılarına değinerek, kadınlara fırsat verilmesi gerektiğini belirtti.

14.05.2024 15:04
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, kadın aklını ve emeğini girişimcilikte, üretimde, ticarette daha etkili kullanabilmek için yapısal bir dönüşüme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulunun olağan genel kurulu ASO'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, burada yaptığı konuşmada, kendi iş yerlerini açarak üretim ve istihdam yaratan, ihracat yapan kadın girişimcilerin müthiş bir sosyoekonomik hafızaya sahip olduklarını dile getirdi.

Kadın girişimcilerin başarılarının hemcinslerini de cesaretlendirdiğini belirten Ardıç, "İnanıyorum ki bir kadın girişimcinin başarısı, tüm yurtta hatta dünyada kelebek etkisi yaratıyor ve diğer kadınlarımızın cesaretle harekete geçmesini kolaylaştırıyor." dedi.

Ardıç, girişimcilerin pazar fırsatlarını görerek, bunları iş fikrine dönüştüren, risk üstlenerek kaynakları bir araya getiren, yenilikçi kişiler olduklarına dikkati çekerek, kadınların sahip oldukları bilgi, beceri ve deneyimlerini yansıtabilecekleri en etkili alanlardan birisinin de girişimcilik olduğunu bildirdi.

Kadın girişimciliğinin sürdürülebilir kalkınma açısından önemini vurgulayan Ardıç, şu değerlendirmede bulundu.

"Kadınlar iş hayatında birçok zorlukla mücadele etmektedir. Kadınların sahip olduğu işletmeler hala azınlıktadır ve girişimci olmak isteyen kadınların karşılaştığı engeller de çoğu zaman erkek meslektaşlarının yaşadıklarından farklıdır. Ülkemizde, kadın girişimci oranı TÜİK verilerine göre 2002 yılında yüzde 13,1 iken 2023 yılında yüzde 17,4'e yükselmiştir. Ancak her zaman söylüyorum, bu gelişmeler umut vericidir ancak asla yeterli değildir. Kadın aklını ve emeğini girişimcilikte, üretimde, ticarette daha etkili kullanabilmek için yapısal bir dönüşüme her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

" Yeter ki kadınlara fırsat verilsin"

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de üyelerinin 10 bin kişiye istihdam sağladığını ve 500 milyon dolarlık ciro büyüklüğüne sahip olduklarını ifade etti.

Dünyada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Öztürk, "Mikro ölçekteki kooperatif üyelerimiz, makro ölçekte ilk 500'e giren firmalarımız kurulumuzda yer almaktadır. Bu bağlamda Ankara'da hem nicelik hem de nitelik olarak en büyük kadın girişimcilerin oluşturduğu kuruluz." diye konuştu.

Öztürk, 2023-2027 döneminde 7 alt komiteyle kadının güçlenmesi ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için projeler ürettiklerine dikkati çekerek, yürütülen proje ve işbirlikleriyle kadınlara sanayide iş fırsatı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yeni dönemde kadınları teknoloji sektörüne çekmek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı kadın girişimci sayısını artırmak için "Teknolojide Kadın Eli Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Öztürk, "Her zaman söylediğim gibi bugün dünya genelinde 4 milyar kadın yaşıyor. Bu nedenle dünyayı değiştirmenin 4 milyar yolu var diyebiliriz. Yeter ki kadınlara fırsat verilsin ve yeter ki kadınlar da değiştirmeyi ve değişimin bir parçası olmayı istesinler." dedi.

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı: Kadın aklını ve emeğini daha etkili kullanabilmek için yapısal bir dönüşüme ihtiyaç var - Son Dakika

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