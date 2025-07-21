Kadın Girişimcilere Destek Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilere Destek Programı Başvuruları Başladı

Kadın Girişimcilere Destek Programı Başvuruları Başladı
21.07.2025 10:46
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EY, Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 için başvuruları 15 Ağustos'a kadar kabul ediyor.

Ernst&Young (EY), EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvurularının, 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek programa EY Türkiye'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Program, kadın girişimcileri bir araya getirirken, eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve güçlü iş ağı destekleriyle kadın girişimcilere işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma vizyonu sunuyor.

Küresel çapta düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bu dönem de dahil olmak üzere toplamda 90 girişimci kadına destek vermiş olacak.

Seçimlerin bağımsız bir jüri tarafından yapılacağı programa önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 kadın girişimci katılma fırsatı yakalayacak. Tamamen ücretsiz olan programa seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılma fırsatı elde edecek.

Seçilen kadın girişimciler EY'ın geniş ve kapsamlı kaynaklarına erişerek, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve uluslararası pazarlarda rekabet etme imkanına sahip olacak.

Ayrıca program, kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda öne çıkararak, eğitim, başarılı iş liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma, birebir mentörlük desteği, 60 ülkede 1000'den fazla kadın girişimciden ve ilham verici rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma gibi birçok alanda fırsat sunacak.

Bunun yanı sıra, katılımcılar program ile iş stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla tanışma, kurumsal görünürlüklerini artırma şansı yakalayabilecek.

"Ekosistemin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Programa katılmak isteyen kadın girişimcilerin, şirketlerinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden birisi olması gerekiyor.

Ek olarak, şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son iki yıl içerisinde yıllık 15 milyon liranın üzerinde ciro elde etmiş olması şartı aranmaktadır.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, girişimci kadınların dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabildiklerini belirtti.

Girişimci kadınların özellikle finansmana erişim, sürdürülebilir büyüme, uluslararası pazarlara açılma gibi kritik konularda ihtiyaç duydukları desteği bulmalarının her zaman kolay olmadığını vurgulayan Belviso, "EY olarak tüm bu zorlukların bilincinde olarak, Girişimci Kadın Liderler Programımız ile girişimcilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve bu ekosistemin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Belviso, EY Türkiye olarak girişimcilerin başarılarının yanında yer almanın her zaman en büyük gurur kaynakları olacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Türkiye'de 8 yıldır devam ettikleri ve bugüne kadar 80 girişimci kadına destek verdikleri program ile eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve network ağı alanlarında girişimci kadınlara sağladığımız desteklerle, kadınların kurduğu işlerin başarılarını daha da büyütmelerine, adlarını çok daha geniş bir kapsamda duyurmalarına katkı sağlıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu başlattığımız program için girişimci kadın liderlerin başvurularını sabırsızlıkla bekliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcilere Destek Programı Başvuruları Başladı - Son Dakika

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