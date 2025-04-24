Kadın Girişimciliğini Destekleyen Proje Çorum\'da Hayata Geçti

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Kadın Kültür Merkezi ve Kadın El Emeği Çarşısı: Eğitim, Satış ve Danışmanlık Hizmetleri ile Güçlendirme" Projesi ile Çorum'da kadınların girişimcilik kapasitesi güçlendirildi. Üretimden satışa, finansal pazarlamadan iş kurma süreçlerine kadar pek çok konuda kadınların bilgi ve becerileri artırıldı.

Çorum Belediyesi'nin başvuru sahibi olduğu, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla düzenlenen proje kapsamında, her biri 2 gün süren 6 eğitim oturumu başarıyla gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde, Dr. Yasemin Demir tarafından "Finansal Okuryazarlık", Dr. Leyla Bezgin Ediş tarafından "Geleneksel Pazarlama ve İnternetten Satış Teknikleri", Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu tarafından "İş Planı Hazırlama ve İş Yeri Açma Süreçleri" olmak üzere üç ana başlıkta eğitimler düzenlendi. Eğitimlere toplamda 51 kadın katıldı. Şubat ayında gerçekleştirilen eğitimler, Çorum Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan anketle başvuran, el emeği üretimi yapan veya yapmayı planlayan ev hanımı ile gerçekleştirildi.

Nisan ayında düzenlenen eğitimler ise Hitit Üniversitesi mezunu, aynı zamanda el emeği üretimine ilgi duyan kadınlara yönelik olarak düzenlendi. - ÇORUM