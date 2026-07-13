Kadın Güçlenmesi İçin Hibe Programı

İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerini kapsayan TRA2 Bölgesi'nde kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedefleyen yeni hibe programını hayata geçirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana başta eğitim olmak üzere kalkınma ve sosyal yardım alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle toplumsal gelişime katkı sunan İbrahim Çeçen Vakfı, Ağrı ve çevre illerde yerel kapasiteyi güçlendirmek amacıyla stratejik bir adım attı.

Vakıf tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyan "Kadınların Güçlenmesine Yönelik Sosyal Fayda Hibe Programı" kapsamında, kadın odaklı projelere mali destek sağlanacak.

Program, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyeler, devlet üniversiteleri, devlet okulları ve meslek örgütlerinin kadınların güçlenmesine yönelik projelerine fon sağlamayı hedefliyor.

Vakfın "dayanışmacı filantropi" anlayışının bir yansıması olan ve TRA2 Bölgesi'nin sosyo-ekonomik koşulları gözetilerek tasarlanan program kapsamında, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen projelere kaynak aktarılacak.

Hibe programı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele, kırsal bölgelerde kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, kültür, sanat ve spor yoluyla kadınların sosyal hayata katılımının artırılması gibi alanlarda geliştirilecek projeler desteklenecek.

Dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarına çözüm üretilmesi, bireylerin iyilik halinin artırılması ve sosyal dışlanmanın azaltılması da programın öncelikli odak alanları arasında yer alıyor.

Hibe programı, TRA2 Bölgesi'ndeki kamu kurumları, devlet üniversiteleri, belediyeler ve tüm kademelerdeki devlet okulları, kamu yararı ilkelerine uygun faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin başvurusuna açık olacak.

Program kapsamında hibeler doğrudan şahıslara değil, bu alanda proje geliştiren kurum ve kuruluşlara sağlanacak.

Proje başına 50 bin ila 250 bin lira arasında mali destek sağlanacak

İbrahim Çeçen Vakfı'nın internet sitesi üzerinden başvuruları alınan hibe programının değerlendirme süreci, ihtiyaç analizi, sosyal etki potansiyeli, uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kriterler doğrultusunda bağımsız bir jüri tarafından yürütülecek.

Program kapsamında proje başına 50 bin ile 250 bin lira arasında mali destek sağlanırken, projelerin uygulama süresi ise 6-12 ay arasında olacak. Ayrıca kurumlar arası işbirliğini teşvik etmek amacıyla kamu-üniversite-STK ortaklığıyla hazırlanan projelerle eş finansman içeren başvurular değerlendirme sürecinde ek puan avantajına sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü yer almasının, bölgesel kalkınmanın en temel unsurlarından biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Çeçen, "Bu programla yalnızca projelere mali destek sağlamayı değil, kadınların yaşamlarına dokunan, sürdürülebilir ve kalıcı çözümleri desteklemeyi amaçlıyoruz. Bölgedeki kadınların potansiyelini açığa çıkaracak her adımın, toplumsal refaha ve ortak geleceğimize katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.