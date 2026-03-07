Kadın Kamu Çalışanları İçin Yeni Düzenleme Çağrısı

EĞİTİM-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadın kamu çalışanlarının iş-aile dengesini güçlendirecek yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Haftalık çalışma süresi 32 saate, çalışma gününün ise 4'e düşürülmesi gerekiyor" çağrısında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Eğitim-Bir-Sen olarak kadın kamu görevlilerinin çalışma hayatındaki sorunlarına dikkati çekmeye ve çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyoruz. 214 bini aşkın kadın üye ile Türkiye'de kadınların en büyük örgütlü gücü olma sorumluluğunu taşıyoruz. 'Örgütlü Kadın, Güçlü Aile; Güçlü Aile, Güçlü Toplum' anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar sahada karşılık görüyor. 2025 yılı itibarıyla kadınların sendikalaşma oranı yüzde 71,27'ye ulaşması bu kararlı mücadelenin somut bir göstergesidir" dedi.

Aydın, "Türkiye uzun süredir sessiz fakat derin bir demografik dönüşüm süreci yaşıyor. Nüfus yaşlandı, doğurganlık oranlar düştü. Bu tablo çalışma hayatının yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Kadın kamu görevlileri annelik sorumlulukları ile çalışma hayatı arasında sıkıştı. Aileyi güçlendiren, çocukların ihmal edilmediği, aynı zamanda adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni sağlayan yeni bir modele ihtiyaç var. Eğitim alanında çalışan kadın kamu görevlileri arasında yaptığımız 'Türkiye'de Eğitim Alanında Çalışan Kadın Kamu Görevlilerinin Analık Haklarına Yönelik Beklentileri' başlıklı saha araştırmasının sonuçları bu ihtiyacı açık biçimde ortaya koydu. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu doğum izinlerinin artırılmasını ve yarım zamanlı ile esnek çalışma modellerinin geliştirilmesini talep etti" diye konuştu.

Araştırmaya katılanların yüzde 92'sinin yarım zamanlı çalışmanın kapsamının genişletilmesini, yüzde 96'sının ise bu süreçte özlük ve sosyal haklarının korunmasını istediğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kadınlar, esnek çalışma modellerini desteklemekte, ancak hak ve gelir kaybına uğramadan, güvenceli istihdamdan vazgeçmeden, emeklilik hakları zedelenmeden ve kariyerlerinden geri düşmeden. Bugün dünyada pek çok ülkede uygulanan haftada 4 gün çalışma modeli, ülkemizde de başta kadın kamu görevlileri için uygulanmalı, özel sektörü teşvik edecek iyileştirmeler yapılmalı, çocuk sayısına göre çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmeli, kadın kamu görevlileri çalışma süresi 32 saate düşürülmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak doğru planlanmış, yeterli ve güvenceli analık haklarının kadınların verimliliğini azaltmayacağını, aksine çalışma hayatını güçlendiren ve sürdürülebilirliğini destekleyen temel bir yöntem olabileceğini vurguluyoruz."

Kadınların çalışma hayatındaki verimliliğinin güçlü analık haklarıyla desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, "Analık izni doğumdan önce 8, doğum sonrası 52 olmak üzere toplamda 60 haftaya çıkarılmalı, süt izni iki yıla çıkarılmalı, babalık izin süreleri artırılmalı, tüm kamu kurumlarında kreş hizmeti zorunlu hale getirilmeli veya kreş yardımı sağlanmalı, çocuk sayısına göre ilave prim günleri verilmeli ve emeklilikte yıpranma payı uygulanmalı, yıllık izin süreleri çocuk sayısına göre artırılmalı, kamu görevlileri için gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmeli, evliliği ve çocuk sahibi olmayı teşvik eden düzenlemeler daha da geliştirilmeli" dedi.

Sıdıka Aydın, "Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun teklifinde doğum ve babalık izin sürelerinin artırılmasına yönelik düzenlemeyi olumlu karşılıyoruz. Doğum hızını ve doğurganlık oranlarını artırmayı hedefleyen düzenlemelere kararlılıkla devam edilmelidir. Ancak saha araştırmamız da göstermiştir ki sorunu aşmak için daha kalıcı ve kapsamlı çözümler üretilmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak kadınların daha iyi çalışma şartlarına kavuşması, huzurlu ve saygın bir çalışma ortamında üretmeye devam etmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Emekleri, mücadeleleri ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanına değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" diye konuştu.