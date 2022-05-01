Kadınların dikimini yaptığı organik ürünler Ayvalık'ta toprak ile buluştu - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, S.S Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Altınova'da domates, biber, kurutmalık patlıcan ekimi gerçekleştirdiği tarlada incelemelerde bulundu.

Fide dikimi yapılan arazilerde kadın tarım işçileri ile sohbet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Dikimi yapılan ve kooperatif bünyesinde kadınlarımızın işleyip satacakları ürünlerimizin hasadında da beraber olacağız. Kadınlarımız yaptıkları her işe her daim sevgilerini katmayı ihmal etmezler, biz de sofralarımız için katkısız, organik ve yöresel ürünleri kooperatifimiz yoluyla herkesle paylaşıyoruz" dedi.

Başkan Ergin daha sonra kadın işçiler ile birlikte tarlaya fide dikimi yaptı. - BALIKESİR