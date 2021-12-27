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Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok - Son Dakika

Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok

27.12.2021 13:02
Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, market ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, market ve gıda satışı yapılan işletmelere yönelik başlattığı fahiş fiyat denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşı mağdur ettirmeyeceklerini belirterek, görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Kahramankazan Belediyesi zabıtası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" çıkışının ardından sıklaştırdığı denetimleri hız kesmeden sürdürüyor. Döviz kurlarındaki düşüşün, etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi üretilen ve satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artıran ekipler, 7/24 esasına göre, fırsatçılara ve fahiş fiyat artışı yapılmasına izin vermiyor. Ekipler market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını da denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor. Ayrıca etiketsiz ürün satışına da izin verilmiyor. Ekipler bu kapsamda yaptıkları denetimler sırasında kanuna aykırı satış yapan bazı zincir market ve esnafa farklı tutarlarda ceza kesti.

"Vatandaşımızın yanındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdıklarını belirterek, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi. Vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, "Fırsatçılara ve fahiş fiyat artışlarına ilçemizde geçit vermiyoruz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz. Fırsatçılara karşı vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok
Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok
Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok

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Kahramankazan, cumhurbaşkanı, Serhat Oğuz, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kahramankazan'da fahiş fiyata geçit yok - Son Dakika
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