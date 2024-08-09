Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Geri Dönüşüm Atölyesi Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Geri Dönüşüm Atölyesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Geri Dönüşüm Atölyesi Eğitimlerine Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik geri dönüşüm atölyesinde eğitimler düzenliyor. Kadınlar, atölyede el becerilerini geliştirirken sosyalleşme ve yeni meslek edinme fırsatı buluyor. Ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

09.08.2024 17:14  Güncelleme: 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik geri dönüşüm atölyesinde eğitimler sürüyor. Kadınlar kursta hem sosyalleşme hem de yeni meslek edinme fırsatı buluyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerini durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik kursları da devam ediyor.

Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi'nde kadınlara yönelik düzenlenen kurslardan bir tanesi de geri dönüşüm. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kursta alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara, geri dönüşümden kullanılabilir araç gereç yapımı eğitimi veriliyor.

Kursta bir yandan el becerilerini geliştiren ve sosyalleşen kadınlar bir yandan da yeni meslek ediniyor. Kadınlar, atölyelerde aldığı eğitimler neticesinde oluşturdukları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlama fırsatı da buluyor. Geri dönüşüm atölyesinde oluşturulan ürünler, 9 - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı'nda da katılımcıların beğenisine sunulacak.

Kurs eğitmeni Nuray İrem Yavuz, "Atölyemizde kursiyerlerimiz bir yandan geri dönüşümden yeni ürünler oluştururken bir yandan da depremin getirdiği psikolojik travmaları bir nebze de olsa geride bırakma fırsatı buluyor. Atölyemizde geri dönüşümden faydalanarak supla, sepet, abajur ve kapı süsü gibi çeşitli ürünler oluşturuyoruz. Atık kağıt ve cam gibi maddeleri atölyemizde daha kullanılabilir hale getiriyoruz. Kadınlar burada hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Ayrıca burada aldıkları eğitimle ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Kadın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Geri Dönüşüm Atölyesi Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Dünya’da iki tane biri de Yozgat’ta, turizme kazandırılıyor Dünya'da iki tane biri de Yozgat'ta, turizme kazandırılıyor
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:21:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Geri Dönüşüm Atölyesi Eğitimlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement