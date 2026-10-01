Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası şap nedeniyle 1 Ekim 2026'da geçici kapatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası şap nedeniyle 1 Ekim 2026'da geçici kapatıldı

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde şap vakaları görülmesi üzerine Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası'nın 1 Ekim 2026 itibarıyla ikinci bir emre kadar geçici kapatıldığını açıkladı. Kapatma, hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alındı.

Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakın çevremizde şap hastalığı vakalarının görülmesi nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar geçici olarak kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu tedbirlerin hayvanlar arasında hastalığın yayılma riskinin azaltılması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası şap nedeniyle 1 Ekim 2026'da geçici kapatıldı - Son Dakika
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