Kahramanmaraş Hastanesinin Mobilyaları Öğrencilerden - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Hastanesinin Mobilyaları Öğrencilerden

Kahramanmaraş'taki acil durum hastanesinin mobilyaları, meslek lisesi öğrencileri tarafından üretiliyor.

25.02.2025 17:07
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400 yataklı acil durum hastanesinin mobilyaları meslek lisesinden

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi'nin mobilyaları Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında üretiliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen 400 yataklı Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi, 12 Şubat 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katlımı ile törenle hizmete açılmıştı.

Yeni hizmete açılan hastanenin laboratuvar mobilyaları, ilaç dolapları, depolama üniteleri, tedavi hazırlama üniteleri, masalar, evrak dolapları ve karşılama bankoları gibi özel tasarım ürünler, 4 öğretmen, 1 teknisyen ve 65 öğrencinin çalışmalarıyla hazırlanıyor. Döner sermaye işletmesi kapsamında birçok kamu kurumunun mobilya ihtiyacını karşılayan okul, 2024 yılında ise yaklaşık 8 milyon lira ciro yaparak ekonomiye de katkı sağladı.

Sağlık sektörüne katkı sunan öğrenciler ve öğretmenler, Kahramanmaraş'ın üretim gücünü eğitimle birleştirerek önemli bir başarıya imza atarak şehre önemli bir katma değer kazandırıyor.

Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Öğretmeni Mehmet Kırcı, "Burada öğrencilerimizle beraber kamu kurum ve kuruluşlarının mobilya ihtiyaçlarını üretiyoruz. Şu anda Kahramanmaraş Acil Durum Hastanesi'nin mobilyalarını üretmekle meşgulüz. Hastanenin ihtiyacı olan tedavi üniteleri, depolama üniteleri, ilaç dolapları gibi birçok mobilyaları öğrencilerimizle birlikte yapıyoruz ve götürüp montajını yapıp teslim ediyoruz. Burada öğrencilerimiz bizimle birlikte çalışırken, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar" dedi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknisyeni Günali Şeker ise, "Burada öğrenci arkadaşlar ile beraber güzel bir şekilde üretimimizi yapıyoruz. Şu anda hastaneye üretim var ama daha önceleri de güzel işlerimiz oldu" diye konuştu.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 11. Sınıf Öğrencisi Abdülkadir Yanar, "Üretim yapmak güzel bir duygu. Çalışıyoruz, öğreniyoruz hocalarımızla beraber, aile bütçemize de katkı sağlıyoruz. Burada yaptığımız şeyleri görmek güzel bir duygu, gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Hastanesinin Mobilyaları Öğrencilerden - Son Dakika

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