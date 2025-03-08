Kahramanmaraş'ta 60 Yaş Üstü Emeklilere 25 Milyon TL Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraş'ta 60 Yaş Üstü Emeklilere 25 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş\'ta 60 Yaş Üstü Emeklilere 25 Milyon TL Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Emekli Pazar Desteği' uygulaması ile 60 yaş üstü 10 bin emekliye toplamda 25 Milyon TL maddi destek sağlanacak.

08.03.2025 12:37  Güncelleme: 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Emekli Pazar Desteği" uygulamasına başvurular sürerken 60 yaş üstü emeklilere toplamda 25 Milyon TL'lik maddi destek sağlanacağı bildirildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği "Emekli Pazar Desteği" ile vatandaşlara destek olunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in öncülüğünde başlatılan çalışmada 60 yaş üstü 10 bin emekliye toplamda 25 Milyon TL'lik maddi destek sağlanmış olacağı ifade edildi.Emekliler için hayata geçirilen bu destek sayesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emekli Pazar Desteği'nden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları sağlayarak başvuru yapabilecekleri belirtildi. Süreç ve detaylı bilgilere, aynı zamanda başvuru formuna belediyenin internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Emekliler ise böyle bir projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkanı Görgel'e teşekkür etti.

Emeklilerden Cuma Gürdal, "Büyükşehir Belediyesinin emeklilere vereceği bu desteğin Ramazan ayında ve bayramda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Emeklileri çok memnun edecek bir destek" diye konuştu.

Emeklilerden Durdu Işık ise "Fırat Görgel başkanımız şehrimizde bir ilki gerçekleştirerek emeklilere böyle bir destek sağlıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta 60 Yaş Üstü Emeklilere 25 Milyon TL Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:54:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 60 Yaş Üstü Emeklilere 25 Milyon TL Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.