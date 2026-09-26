Kahramanmaraş'ta üreticiler turşuluk salatalık ve kornişon hasadına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta üreticiler turşuluk salatalık ve kornişon hasadına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş\'ta üreticiler turşuluk salatalık ve kornişon hasadına başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde turşuluk salatalık ve kornişon hasadı başladı. Seralarda tek tek toplanan ürünler tüccarlara satılırken sera ve tarlada kilogramı 30 liradan, market ve pazarlarda ise 50 ila 60 lira arasında alıcı buluyor.

Kahramanmaraş'ta ekimi yapılan turşuluk ürünlerden salatalık ve kornişon da hasat dönemi başladı.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Elmalar Mahallesi'nde seralarda turşuluk olarak yetiştirilen kornişon ve salatalıklar toplanarak satışa sunuluyor. Seralarda yetiştirilen ürünler, olgunlaşmalarının ardından üreticiler tarafından tek tek toplanıyor. Hasat edilen turşuluk ürünler tüccarlara satılıyor. Sera ve tarlada ürününün kilogramı 30 liradan alıcı bulurken, market ve pazarlarda ise 50 ila 60 lira arasında değişiyor.

Elmalar Mahallesi'ndeki Çolak ailesi, seralarında aile boyu çalışarak üretim yapıyor.

Üretici Battal Çolak, 14 dönüm serasında hasat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Seramızda turşuluk kornişon var. Buraya sabah erken gelip öğle saatlerinde paydos ediyoruz. Bu ürünler tek tek toplanıp çuvallara doldurulduktan sonra buradan hal pazarına gidiyor. Hal pazarından sonra da market ve semt pazarlarına gidiyor. Tarladaki fiyatı ortalama 30 lira ise marketteki fiyatı ise 55 lira civarında" diye konuştu.

Serada çalışan işçilerden Ceylan Çolak toplanan kornişonları paketleme ve çuvalladığını söyleyerek, "Çok emek isteyen bir iş ancak yapılması da lazım. Bir gün geç toplasak kornişonlar irileşip büyüyor" dedi.

Seranın sahibi Fatma Çolak ise, kornişon, salatalık ve biber gibi ürünler topladıklarını belirtti.

Kaynak: İHA
KahramanmaraşDulkadiroğluEkonomiÜretimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:50:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta üreticiler turşuluk salatalık ve kornişon hasadına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei