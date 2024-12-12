Kahramanmaraşlı iş insanları, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek olmak istiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraşlı iş insanları, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek olmak istiyor

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

12.12.2024 10:16
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Mustafa Buluntu, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Buluntu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın tarihi boyunca misafirperverliğiyle tanındığını belirterek, 13 yıl önce Suriye'de başlayan iç savaşın ardından şehre gelen Suriyelilere kapılarını açtıklarını hatırlattı.

Suriyelilerin iş gücüne katılımının hem onların hayatlarını iyileştirdiğini hem de şehrin ekonomik dinamizmine katkı sağladığını ifade eden Buluntu, "Kahramanmaraş iş dünyası olarak, şehrimizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimize istihdam sağlamaktan, onlarla ortak projeler geliştirmekten ve birlikte üretmekten gurur duyduk ve duyuyoruz." dedi.

Bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalarda işbirliğine her zaman açık olduklarını vurgulayan Buluntu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma sürecine destek olma konusunda kararlıyız. Kahramanmaraş iş dünyası olarak, sınırlarımızın ötesinde barışın, refahın ve yeniden yapılanmanın bir parçası olmayı görev biliyoruz, şehir olarak edindiğimiz tecrübeyi, birikimimizi ve güçlü üretim kapasitemizi, Suriye'nin yeniden inşasında, kalıcı bir barış ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için seferber etmeye hazırız. KMTSO olarak, Suriyeli kardeşlerimizle, gerek yatırımlarda gerekse yeniden inşa sürecinde, maddi ve manevi işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraşlı iş insanları, Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek olmak istiyor - Son Dakika

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