Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısına yönelik il genelinde ciddi bir mücadele yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "600'den fazla eğitim, 40 bin noktada ilaçlama çalışması yapıldı. Şu anda yeniden mücadelenin başlaması gerekiyor, aksi takdirde mücadele daha da zorlaşacak" dedi.
Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine ciddi zarar veren, insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmayan kahverengi kokarca, yaz mevsimi sonunda kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ediyor. Fındık hasat sezonunda üreticiler tarafından sık karşılaşılan, bir yıl ömrü olan ve zirai, tuzak ile mekanik mücadele edilen kahverengi kokarca, bıraktığı yumurtalar ile ortalama 200 kat çoğalabiliyor.
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcanın ilde görülmeye başlamadan önce çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Mücadele ve zararlının tanınması konusunda il genelinde şimdiye kadar 600'ün üzerinde eğitim verildiğini kaydeden Yılmaz, "Havaların soğuması ile birlikte kahverengi kokarcalar kışlak diye tabir ettiğimiz odunluk, serendi, depo gibi alanlara çekildi. Biz bu alanlara tam kışlaklara giriş aşamasında ilaçlı mücadele çalışması başlatmıştık. Bu kapsamda 40 bin kışlakta ilaçlı mücadele çalışması gerçekleştirdik. Amacımız kışlaklardaki bu mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmek. Kokarcalar kışlaklardan sahaya yayılmadan büyük oranda imha etmek istiyoruz" diye konuştu.
"Kokarcalar bahçelere yayılmadan mücadele yapmamız gerekiyor"
İçerisinde bulunduğumuz dönemin kahverengi kokarca ile mücadele önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Şu anda içerisinde bulunduğumuz dönemde kokarca ile gerek mekanik, gerek ruhsat almış kimyasal ilaçları kullanmak suretiyle kokarcalar fındık bahçelerine yayılmadan mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde bir dişi ergin kokarca zararlısının 150-200 arasında yumurta bıraktığını, yani bu kadar birey oluştuğunu düşündüğümüzde mücadelenin ne kadar zorlaşacağını tahmin edebiliyoruz. Buna fırsat vermeyelim, şu anda kışlaklardan çıkma durumunda olan kokarcaları mücadele ile imha edelim ki önümüzdeki süreçte mücadele çalışmamız daha da kolaylaşsın" ifadelerine yer verdi.
"Ruhsat alan ilaçlar, mücadelede avantaj sağlayacak"
Yılmaz, kahverengi kokarca ile mücadelede kullanılacak feromon tuzakların kışlaklara giriş ve çıkışlarda kullanımının etkili olacağını kaydetti. Bununla birlikte kapalı alanlarda kullanılabilen ilaçların ruhsatlandırıldığını ifade eden Yılmaz, "Açık alanda fındık ve kivi bahçelerinde kullanılabilecek, bakanlığımız tarafından izin verilen ruhsatlı ilaçlar var. Dolayısı ile bunların da mücadelede kullanılması bize önemli bir avantaj sağlayacak" şeklinde konuştu.
"Mücadelede samuray arılarının üretimi artırılacak"
İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, şunları söyledi:
"Mücadele çalışmalarında bir de biyolojik çalışmalar devam ediyor. Bakanlığımız daha öncesinden Tarımsal Araştırma Enstitümüzü bu biyolojik mücadelede kullanılan samuray arısının üretimi noktasında görevlendirmişti. Şu an bakanlığımız bu enstitüye ilave olarak, fındık araştırma enstitüsünün de içerisinde bulunduğu bazı enstitülerimize de samuray arısının üretimi noktasında görev verdi, onlar da çalışmalarına başladılar. Biz burada ergin kahverengi kokarcaları toplamak suretiyle bu enstitülerimize gönderiyoruz, buralarda samuray arısını üretmek suretiyle kokarcaya karşı biyolojik mücadelede kullanılacak arıların üretimi gerçekleştiriliyor." - ORDU
Son Dakika › Ekonomi › Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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