Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu - Son Dakika
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Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

21.07.2022 09:48
Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi.

Kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2,5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5 oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 24 olarak belirlendi.

Bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı (yüzde 15) uygulanacak.

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı (yüzde 15), bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 24 tecil faizi geçerli olacak.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2,5 oldu - Son Dakika
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